Dopo due trasferte con quattro punti conquistati. La matricola Atletico Ascoli vuole prenderci gusto: alle 14.30 il derby casalingo con la Vigor Senigallia

Torna a giocare tra le mura amiche l’Atletico Ascoli questo pomeriggio con il nuovo orario delle 14.30, dopo due trasferte complicatissime dove però ha portato a casa 4 punti, uno in più di quelli conquistati nelle precedenti sei giornate. E ora a quota 7 si può decisamente guardare al derby contro la Vigor Senigallia con maggiore serenità. Gli ospiti con tre punti in più degli ascolani in classifica, sono reduci dalla bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Real Monterotondo. Ma il colpo grosso dell’Atletico capace di espugnare un campo decisamente ostico come quello del Roma City alla fine vale davvero doppio. Al campo ‘Don Mauro Bartolini scenderanno in campo due squadre incerottate. Assenti sicuri il lungodegente Baraboglia, ma anche Ceccarelli e Severini. Diversi però gli acciaccati da valutare fino a poche ore prima del fischio d’inizio tra cui Sabatini e Canullo che potrebbero comunque tornare tra i convocati. I bianconeri di Mister Sergio Pirozzi hanno però sicuramente lavorato più serenamente in settimana. La prima vittoria della storia in serie D, con l’exploit a Roma contro il City, ha dato fiducia al lavoro della compagine del patron Graziano Giordani. "In tanti dicevano, e credo che continueranno a dirlo, che eravamo la vittima sacrificale di questo difficile girone – ha dichiarato nel pre-gara Pirozzi –. Noi però abbiamo sempre fatto le prestazioni giuste, e a Roma abbiamo saputo soffrire tutti insieme. I ragazzi stanno crescendo, la vittoria ha aiutato e alzato il morale. Siamo concentrati sulla sfida contro la Vigor, una grande squadra. Dovremo essere attenti alle numerose individualità che hanno".

Valerio Rosa