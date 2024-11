Dopo i quasi 4mila spettatori del match d’esordio siamo scesi a poco più di 3mila. Già finito l’effetto del ’nuovo’ stadio dei Marmi?

E’ già finito l’effetto stadio dei Marmi? E’ una domanda lecita da farsi perché, dopo i 3.965 spettatori che hanno gremito quasi interamente l’impianto sportivo apuano nel match di debutto contro il Mantova, la risposta del pubblico non sembra andare più nella stessa direzione. Contro il Cittadella l’afflusso è stato drasticamente più basso fermandosi a 3.176 presenze. E’ vero che da Mantova c’era stato un esodo di massa con circa 600 supporter scesi a Carrara rispetto ai soli 50 arrivati da Padova ma all’appello mancavano circa 300 tifosi carrarini rispetto al match precedente.

Anche contro la Juve Stabia non è che la prevendita stia andando a gonfie vele. A metà della giornata di ieri erano stati venduti circa 2.300 biglietti compresa la quota abbonati (767) e un paio di centinaia di tagliandi del settore ospiti. Pur confidando nella piccola impennata odierna (i biglietti saranno acquistabili on line su ticketone fino ad un’ora prima della gara) la stima attesa non va oltre i 3100 biglietti. E’ un vero peccato perché per mesi è montata la rabbia social ed il rimpianto di non poter giocare in uno stadio dei Marmi sold out e adesso che è tornato a disposizione, e la sindaca per ogni gara interna autorizza una deroga di 600 posti portando la capienza a 4200 unità, non si riesce a riempirlo. La situazione diventa in qualche modo anche paradossale perché nelle prime giornate la squadra veniva seguita su ogni campo, con numeri incredibili per le trasferte, nonostante non facesse risultato. Ora che i risultati stanno arrivando non c’è quella ’bolgia’ totale che ci si aspettava.

Tornando ad oggi ci sarà da capire anche l’impatto che potrà avere la forte concentrazione del tifo stabiese nei dintorni legata ai tanti lavoratori di Castellamare presenti nel polo della cantieristica navale che si concentra su La Spezia, Viareggio e Genova. Il problema è che l’ingresso nel settore ospiti è consentito soltanto ai residenti nella regione Campania.