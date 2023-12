Dopo il ritorno in vetta. Cicchi: "Civitanovese, a breve un rinforzo»

"Tra Spagna e Buonavoglia l’intessa è perfetta e a breve potrebbe arrivare anche un altro giocatore". Fanno sognare i tifosi rossoblù le parole del direttore generale Claudio Cicchi, a margine della sfida vinta contro il Montefano (1-3, ndr), proprio grazie al gol del neo arrivato Kevin Buonavoglia e alla doppietta del centravanti Stefano Spagna, in recupero da una lunga serie di infortuni. "Siamo primi – ricorda – pur essendoci privati di Spagna fino a domenica scorsa, mi chiedo cosa sarebbe stato se lo avessimo sempre avuto a disposizione". I due, lo scorso anno giocavano insieme nel Porto D’Ascoli "e infatti – aggiunge Cicchi – si trovano alla perfezione. Ma oltre all’attaccante Gonzalo Palpacelli, a breve può aggiungersi un altro rinforzo, per completare definitivamente la rosa. Chiaramente dovremo anche sfoltire". Definito il passaggio di Jorzolino Falkenstein al Montemilone Pollenza, Pier Ferdinando Mercoldi potrebbe approdare al Giulianova, Edoardo Ciottili piace al Chiesanuova, mentre non è ancora nota la futura destinazione di Amir Bekjiri. Il successo sui viola di Nico Mariani ha fatto balzare il team di Sante Alfonsi a 25 punti in classifica: "ora ci godiamo il primato" ammette il dg, chiedendo però di "restare con i piedi ben piantati a terra", ma allo stesso tempo non nascondendo la soddisfazione per "l’ottima reazione in seguito alla sconfitta con il Tolentino. Tutta la squadra ha fatto bene – afferma –, anche i subentrati, come Brunet e Paolucci, mentre Visciano è tornato in gran forma dopo il dolore al costato. Non capisco perché sia stato annullato un gol a Spagna e non ci sia stato concesso un calcio di rigore. Comunque, il Montefano mi ha destato un’ottima impressione". Grande soddisfazione anche per l’apporto dei tifosi: "vedere – conclude - un applauso così prolungato a fine gara mi ha fatto grande piacere".

Francesco Rossetti