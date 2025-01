Dopo la sconfitta contro i Canarini. L’Atletico pensa al prossimo derby:: "Dobbiamo macinare punti»

Dimenticare Fermo e concentrarsi sulla sfida di domenica in casa contro la Recanatese dell’ex difensore bianconero Peppe Bellucci. Questo l’imperativo in casa Atletico Ascoli dopo l’amaro ko contro la Fermana nel terzo derby di questo inizio 2025. A raccontare un po’ l’umore nello spogliatoio bianconero ha così pensato l’attaccante Manel Minicucci da un paio di domeniche spostato sulla linea dei centrocampisti per far spazio alla nuova coppia d’attacco formata da Maio e Didio.

Manel, a Fermo è arrivata una sconfitta dopo la bella prestazione con la Civitanovese: cosa vi è mancato per portare a casa punti?

"Sapevamo di affrontare una squadra ostica che fa delle seconde palle e delle transizioni le sue armi migliori. Purtroppo, il primo tempo ci siamo ritrovati sotto e da lì sapevamo che scardinare il muro difensivo della Fermana sarebbe stato difficile. Nonostante un primo tempo sottotono, abbiamo ricominciato a proporre il nostro gioco con più personalità e consapevolezza, quindi c’è qualcosa di positivo da cui ripartire".

Nell’ultimo periodo avete raccolto meno di quanto meritavate: cosa fare per invertire questa tendenza?

"In questo periodo paghiamo a caro prezzo ogni minima sbavatura, dobbiamo ritrovare la serenità di gestire il momento con palla senza metterci pressioni da soli e ritrovare il dominio del tempo durante la gara. Così facendo, uscirà quella leggerezza che ci contraddistingue da un anno a questa parte, e le giocate saranno più chiare a tutti".

Come si trova in questa nuova posizione da mezz’ala?

"Sono un ‘anarchico’ come ha detto bene il mister. Ringrazio i miei compagni perché non è facile gestire un giocatore come me visto che in mezzo al campo sanno che possono trovarmi ovunque indifferentemente dal ruolo che mi può essere assegnato. Essere ‘universale’ prevede proprio che io sia capace di ricoprire la maggior parte delle funzioni".

All’andata con la Recanatese fu una partita pirotecnica: che match vi aspettate domenica?

"È una partita molto importante per noi, dobbiamo continuare a macinare gioco e punti. Sono sicuro che la Recanatese verrà qua a giocarsi la partita a viso aperto per l’identità che mister Bilò ha conferito da quando è subentrato. Sarà una gara ad alta intensità e chi saprà sfruttare gli spazi intralinerari in modo migliore avrà un piccolo vantaggio sull’altro".

Valerio Rosa