Dopo l’amara retrocessione in Eccellenza il club bianconero tenta l’ultima carta. Il Sansepolcro chiede il ripescaggio in serie D

SANSEPOLCRO

La dirigenza del Vivi Altotevere Sansepolcro ha preso la decisione all’indomani della retrocessione sul campo: presenterà la domanda di ripescaggio. Anzi, nella nota diramata dopo la riunione del consiglio di amministrazione, che si è tenuta lunedì, la società precisa come la richiesta di ripescaggio nel campionato di serie D sia la priorità principale da effettuare nei tempi e nei modi stabiliti dalla Federazione. Ricordiamo che in due precedenti circostanze il Sansepolcro ha usufruito del ripescaggio in D: nella stagione 1994/’95, la prima del ritorno in categoria, quando i bianconeri si erano piazzati al quart’ultimo posto e otto anni fa (2015/’16), dopo un terzultimo. Sempre nel breve comunicato, la società intende pubblicamente ringraziare i numerosi tifosi che, nonostante il difficile percorso della stagione, sono sempre stati vicini e hanno fatto sentire il loro caloroso sostegno anche nelle trasferte più distanti.

Dunque, il lavoro di programmazione della prossima stagione è di fatto già iniziato, facendo tesoro di quella che è stata l’esperienza non certo positiva del campionato concluso. A proposito di esperienza, componente basilare tanto richiamata, è bene precisare che non esiste una correlazione diretta con l’età degli atleti e che quindi, in relazione a determinati e fondamentali ruoli, le osservazioni non sono correlate ai dati anagrafici.

Claudio Roselli