Doppietta di Remedi. Il derby va al Pietrasanta

FORTE DEI MARMI (4-2-3-1): Ceragioli 6; Arcidiacono 5, Cardillo 5,5 (16’ st F. Sodini 5,5), Rocchiccioli 6, Valori 5 (33’ st Scaranna 7); Lossi 5 (26’ st N. Sodini 6,5), Papi 6; Rodriguez 5, Tedeschi 6, Del Soldato 5,5; Maggi 5,5 (33’ st Manfredi s.v.). (A disposizione: Nocchi, Alberti, Luchini, Simonini, Tonacci). All. Vannoni-Iori 6 (Cagnoni squalificato).

PIETRASANTA (3-5-2): Citti 6,5; Da Prato 6, Terigi 7, Bartoli 7; Szabo 7 (48’ st Cosentino s.v.), Aquilante 7 (25’ st Bresciani 6), Ceciarini 6,5, Biagini 7,5, Della Pina 7 (37’ st Laucci s.v.); A. Remedi 8 (42’ st Bruzzi s.v.), Mattiello 7 (30’ st Falorni 6). (A disposizione: Giromini, Bellè, Romanelli, Ceresini). All. Della Bona 7.

Arbitro: Macca di Pisa 5,5 (assistenti Mucci di Pistoia e Lazzareschi di Lucca).

Reti: 10’ pt A. Remedi (P), 39’ A. Remedi (P); 38’ st Scaranna (F).

Note: spettatori 400 circa; ammoniti Ceragioli, Cardillo, Lossi e N. Sodini (F), Bartoli, Biagini, Mattiello e Laucci (P); angoli 7-5; recupero 2’ pt e 5’ st.

FORTE DEI MARMI – Il derby della Versilia in Promozione lo vince (con merito) il Pietrasanta che dà un ulteriore chiaro segnale a se stesso e a tutto il campionato, confermandosi al comando della classifica (con risposta a 24 ore di distanze all’altra capolista Larcianese che aveva vinto 1-0 a Marginone nell’anticipo del sabato). Per i biancocelesti sapientemente guidati dalla coppia Della Bona-Bertocchi fanno 5 vittorie di fila in campionato! Al “Necchi-Balloni“ a stendere un Forte dei Marmi svegliatosi troppo tardi nella ripresa è stato un dirompente Alessandro Remedi che nel primo tempo ha incanalato la sfida sul 2-0 grazie a due incornate da "numero 9 vero" sui cross recapitatigli dalle fasce (prima Szabo da destra sull’1-0, poi Della Pina da sinistra per il raddoppio).

La partita il Pietrasanta l’ha vinta nel primo round proprio sulle corsie esterne, specialmente con la catena mancina formata da Della Pina e dall’"illeggibile" Mattiello che si apriva tanto creando notevole scompiglio. E l’ha vinta anche in mezzo al campo dove ha avuto superiorità numerica e tecnica, con le mezzali Aquilante e Biagini inesauribili e che saltavano in collo al nemico. Nel Forte (alla seconda sconfitta di fila ma che ha mostrato un’ottima reazione seppur tardiva contro un avversario che in questa Promozione è il più forte di tutti per gioco e uomini) sono mancate alcune individualità di spicco che solitamente fanno la differenza nel team di Cagnoni.

L’approccio al "pronti-via" dei pietrasantini è subito con tanta energia. Il match lo sblocca Remedi di testa sul cross ben calibrato dall’"apri-scatole" Szabo (che a tratti manda ai matti Valori). Il Forte scambia alcune posizioni dei suoi in trequarti ma il Pietrasanta pigia e fa 2-0 sul traversone di Della Pina che pesca troppo solo Remedi sul secondo palo. Nel finale la riapre Scaranna e ci sono anche un paio di episodi da moviola (uno per parte nelle due aree di rigore).

Simone Ferro