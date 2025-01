Doppietta Vitali, la dedica: "All’amico che non c’è più"

A leggere il tabellino dei marcatori del Pontedera nel poker rifilato all’Arezzo, una cosa salta subito agli occhi: tre delle 4 reti granata sono state segnate da due giocatori arrivati nel movimentato (per le abitudini del Pontedera) calcio mercato invernale. Se infatti una porta la firma del difensore Cristian Cerretti, in granata già dallo scorso anno e al secondo sigillo personale, le altre sono di Andrea Moretti, altro difensore alla prima da titolare dopo il secondo tempo disputato contro la Vis Pesaro, e dell’esterno Pablo Vitali, prima new-entry di gennaio e alla quarta da titolare (su quattro), che portano a 13 il numero dei calciatori di Menichini con almeno un gol all’attivo. E’ proprio l’ex Picerno a presentarsi ai microfoni nel dopo-partita: "La squadra ha fatto bene quello che erano le indicazioni del mister, le ha messe bene in pratica sia nel primo che nel secondo tempo. E oltre a questo siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute. Penso che questa vittoria sia un passo avanti per noi, un successo che ci dà fiducia. Ovviamente non ci dobbiamo fermare, dobbiamo pensare a migliorare ancora e pensare già alla prossima partita". Poi l’inevitabile dedica: "Una doppietta non l’avevo ancora segnata, mentre una tripletta l’avevo firmata nel campionato scorso scorso (il 18 novembre 2023 in Latina-Picerno 0-3, 14a giornata del girone C di Serie C, ndr). La dedico a Luigi, il mio amico che mi guarda da lassù…".

Con lui, in sala stampa anche Jacopo Scacabarozzi, altro acquisto invernale. Il centrocampista non ha segnato, ma tutti hanno avuto conferma delle sue qualità in mezzo al campo, dove è stato un costante punto di riferimento per i compagni e un costante problema per gli avversari. Era alla seconda partita da titolare dopo la trasferta di Sestri Levante (mentre contro la Vis Pesaro era assente per squalifica) e non è un caso che con lui in campo il Pontedera abbia vinto entrambe le partite, mentre senza di lui abbia perso. "Sicuramente – ha commentato l’ex Turris - questa vittoria ha un valore particolare, perché ottenuta contro una squadra di livello come l’Arezzo, con giocatori forti e di categoria superiore. Venire qui e fare 4 gol non è una cosa da poco. Questa vittoria ci deve dare fiducia per il prosieguo del campionato, perché ancora non abbiamo fatto nulla". In effetti, considerando che i granata hanno toccato quota 27 punti, ce ne vorranno probabilmente almeno altri 15 da conquistare nelle 14 partite che restano da giocare per conquistare la salvezza. Intanto la società ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Mattia Gaddini dall’Arezzo, società nella quale ha militato negli ultimi due anni e mezzo (nel primo cha vinto il campionato di Serie D) collezionando 72 presenze e segnando 15 reti. Indosserà la maglia numero 11. Stefano Lemmi