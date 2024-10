Doppio derby in vista

Con gli anticipi di oggi pomeriggio, fra cui Tropical Coriano-Reno, prende il via il ricco menù della sesta giornata nel campionato di Eccellenza, che prevede anche due interessantissimi derby; gare alle 15.30. Mercoledì torneranno in campo tutte le squadre per i recuperi della quarta giornata.

Tropical Coriano-Reno. Al ‘Calbi’ di Cattolica, con fischio d’inizio alle 17, si troveranno di fronte due squadre che devono ancora ingranare. L’undici di Sant’Alberto è penultimo e non è riuscito a sfruttare il fattore campo (3 gare interne e un solo punto). In trasferta ha impattato 1-1 a Conselice col Sanpaimola. I padroni di casa, con 4 punti in classifica racimolati nelle ultime 2 uscite, stanno leggermente meglio e sono annunciati in fiducia dopo il colpo esterno di domenica scorsa a Forlì sul campo del Cava Ronco. Nel bilancio degli 8 precedenti, la tradizione è favorevole al Tropical, che conduce con 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Solarolo-Massa Lombarda. Nonostante il ko di domenica scorsa a Budrio contro la corazzata Mezzolara, i padroni di casa (Costa squalificato Costa) restano una delle sorprese di questo avvio di stagione con 7 punti racimolati. Tra l’altro, la matricola biancorossa ha già mandato in gol tanti dei giocatori più attesi, da Lanzoni (3) a Menicucci, Rimini (che rientra da squalifica) e Amaducci (2). Alla ricerca del 1° successo è invece il Massa. I bianconeri hanno solo 2 punti in classifica, ma Battiloro (3) e Grazdhani (2) hanno mostrato grande confidenza con la rete. Tre vittorie, 4 pareggi e una sconfitta è il bilancio dei precedenti a favore degli ospiti.

Russi-Sanpaimola. Altro derby di giornata. I falchetti (Colombo squalificato) sono alla ricerca del primo successo, che sembrerebbe maturo dopo i due pareggi. Gli ospiti invece viaggiano a quota 5 e, dopo il ko iniziale contro il Cava Ronco, sono sempre andati a punto, pareggiando con Reno e Sant’Agostino, e vincendo a Faenza. I padroni di casa sono leggermente in vantaggio nel computo degli 11 scontri diretti con 3 vittorie 6 pareggi e 2 sconfitte.

Sant’Agostino-Faenza. Dopo 4 sconfitte di fila, che lo hanno relegato all’ultimo posto in solitaria, il Faenza ha l’obiettivo di muovere la classifica. L’impatto con la nuova categoria è fin qui stato avaro di soddisfazioni, anche se, qualche difficoltà era da mettere in conto, senza dimenticare che il tempo per rimediare c’è. L’avversario è di caratura, ma non impossibile. Sugli altri campi: Medicina-Granamica (oggi alle 15), Sampierana-Mezzolara (oggi alle 15.30); domani: Castenaso-Cava Ronco, Osteria Grande-Gambettola, Vis Novafeltria-Pietracuta.