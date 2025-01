Due ex Badesse. Prima Bonuccelli e a seguire Rigucci. Vecchi ’fantasmi’

Prima Vitaliano Bonucelli poi sette giorni dopo Athos Rigucci. Il Siena nel giro di una settimana affronta i due tecnici che sulla panchina del Lornano Badesse conquistarono quattro punti su sei nella nefasta stagione 20/21, la prima della pittoresca gestione armena. Bonucelli, che poi ha allenato Real Forte Querceta, Pianese e Grosseto prima del San Donato, inflisse la sconfitta per 2-0 nel celebre pomeriggio del 27 gennaio 2021, forse il punto più basso in 120 anni di storia bianconera. In panchina per l’occasione c’era Pahars ma soprattutto tale Gazzaev in tribuna urlando in un inglese stentato fantomatiche indicazioni tattiche agli spaesati giocatori. Al ritorno Bonucelli era stato appena sostituito da Rigucci (che adesso appunto allena il Montevarchi) e la sfida del 18 aprile 2021 finì 2-2. In campo all’andata Ghinassi, attuale ds del San Donato ed ex bianconero (stagione 2016/17 in serie C). Gli ex di domenica a parte invertita sono invece mister Magrini, che guidò i fiorentini nella prima parte della stagione in C 2022/23, Galligani, che aveva seguito lo stesso tecnico umbro dal Grosseto, ma anche Bianchi (che arrivò dal Siena dopo la rottura con Pagliuca nel gennaio 2023) e Masini (per lui in gialloblù 12 partite nel 19/20).