Due giorni al match contro la Recanatese. Fermana, nel derby mancherà Bianchimano

Poco più di 48 ore al derby con la Recanatese, prima gara del girone di ritorno per una Fermana che ha bisogno di una partenza lampo in questa seconda fase di campionato, un po’ come avvenne all’andata con il successo in rimonta in terra leopardiana. Serve per dare una scossa dopo il pari con il Castelfidardo, l’esonero di Dario Bolzan e l’arrivo di un tecnico di rara esperienza come Fabio Brini. Squadra concentrata sul campo a ricevere i dettami tattici di mister Brini che lavora molto sulla compattezza di una squadra che ha bisogno di certezze importanti in questo momento. A livello tattico pochi dubbi sembrano esserci che il passaggio tattico al 4-4-2 che, se in difesa non dovrebbe vedere grandi stravolgimenti, in mediana e davanti novità ci saranno certamente. Di sicuro davanti per questa prima del 2025 mancherà Bianchimano per squalifica, non certo una notizia positiva e ci sarà dunque la possibilità di un attacco meno fisico ma senza punti di riferimento centrali con Sardo e D’Agostino favoriti per una maglia da titolare. Proprio ieri intanto è arrivata l’ufficialità dell’arrivo del difensore portoghese classe 2006 Joao Brandao Vaz, cresciuto sportivamente in Francia nel FC Mantois 78, prima del passaggio in estate in D alla Nocerina dove ha collezionato due gettoni in Coppa Italia. Alternativa under dietro come l’altro 2006 arrivato prima di Natale Dragomir, che però non ha esordito contro il Castelfidardo. Trovare i giusti equilibri con gli under è un elemento molto importante ma si attendono notizie ancora dal mercato dove in avanti qualcosa in entrata ci sarà di sicuro ma anche in mediana potrebbe arrivare qualcosa. Dopo le recenti partenze qualcosa serve sicuramente. In attacco i nomi gettonati nell’ultimo periodo sono stati quelli dell’ex Maceratese Daniel Kouko, attualmente all’Ostiamare (11 gol finora per lui) e perfetto per un tandem con Bianchimano, avendo caratteristiche differenti. Ben attenzionata anche la pista Elio De Silvestro, 7 gol finora con l’Avezzano che sa vivendo un momento difficile: dimissioni per mister Pochesci e ritorno in panchina di Pagliarini. Insomma qualcosa si dovrà per forza muovere per aumentare il tasso di qualità come ha affermato lo stesso mister Brini nella conferenza stampa di presentazione dello scorso 29 dicembre. Intanto per la gara di domenica è aperta la prevendita sul circuito Vivaticket e sarà possibile acquistare i tagliandi anche a Casa Fermana oggi e domani dalle 16 alle 19, domenica dalle ore 11 fino al termine del primo tempo. Per gli ospiti prevendita attiva dalla giornata di oggi alle 16 con il botteghino ospiti che rimarrà chiuso nel giorno della gara.