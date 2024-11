Due sberle dal Lentigione: Zenith al tappeto

Niente da fare per la Zenith Prato, che sul campo del Lentigione esce sconfitta per 2-0 in una domenica amara. I pratesi rimangono così in piena zona play out con 8 punti e la situazione si fa complicata: ora sono anche penultimi nel girone D di serie D al pari di United Riccione e San Marino.

Parte forte, in realtà, la formazione di Settesoldi che al 1’ si fa subito pericolosa con un lancio in profondità di Pupeschi per Falteri, che controlla e conclude troppo debolmente e centralmente per impensierire Gasperini. Al primo affondo, però, il Lentigione passa in vantaggio. Al 13’ bel filtrante di Pari per Battistello, che bruca Brunelli in uscita e deposita in rete l’1-0 dei padroni di casa. Al 23’ è direttamente Pari che sugli sviluppi di un calcio di punizione raccoglie la respinta della barriera e prova il destro, senza trovare la porta dal limite. Al 28’la difesa della Zenith Prato non riesce ad allontanare a dovere un cross dalla sinistra e sul pallone si avventa Babbi, che non ha problemi nel realizzare il 2-0 in favore del Lentigione.

La squadra di casa, non paga del doppio vantaggio, continua a spingere. Al 31’ servono i guanti di Brunelli per respingere un calcio di punizione insidioso di Battistello. Prima dell’intervallo, però, si rivede in avanti la formazione ospite: cross di Rosi per il bel colpo di testa di Mertiri, che termina a lato di qualche centimetro.

Si va quindi al riposo con la Zenith Prato in svantaggio di due reti e col Lentigione padrone del campo e del risultato. Nella ripresa la formazione allenata da Simone Settesoldi tenta di reagire e di tornare in partita accorciando il risultato.

Al 53’ ci prova subito Falteri con una bella conclusione dal limite che costringe al tuffo e alla deviazione in angolo il portiere Gasperini. Al 67’ Perugi pesca il neo entrato Bicchierini in area di rigore, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Al 70’, però, i bluamaranto pratesi rimangono in inferiorità numerica perché Poli nella stessa azione rimedia prima il giallo per un fallo commesso e poi il secondo giallo per le successive proteste. Una ingenuità che, di fatto, chiude anzitempo la contesa, col Lentigione che bada ad amministrare e riparte sornione. Uno di questi contropiedi porta ancora al tiro Pari, ma per l’ennesima volta la mira è errata.

All’85’ bella combinazione fra Sabba e Bocchialini, con quest’ultimo che conclude a lato di qualche centimetro. E’ l’ultima emozione della partita, che si conclude con la secca sconfitta della Zenith Prato, al cospetto di un Lentigione più cinico e più cattivo sottoporta, che prosegue con merito la sua rincorsa verso le primissime posizioni del raggruppamento. La Zenith dovrà cercare invece di cambiare marcia: servono punti per allontarsi da una posizione che scotta.

L. M.