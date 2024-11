Duello Prato-Riccione. "Una partita delicata. Ma il gruppo è carico»

I tre punti, ad ogni costo. Sfida ad alta tensione per il Prato oggi: allo stadio Lungobisenzio, dove in questa stagione i biancazzurri ancora non hanno vinto, è atteso lo United Riccione per il match valevole per la giornata numero 11 del girone D di serie D. Si tratterà a tutti gli effetti di uno scontro diretto, in quanto entrambe le compagini - separate da appena tre punti in classifica - si trovano in zona playout. Per Remedi e compagni, reduci dal ko esterno contro il Forlì (il primo della gestione Mariotti), non ci sarà altra alternativa alla vittoria, per togliersi da una posizione in graduatoria tutt’altro che tranquilla e soddisfacente. Dal canto suo lo United Riccione non conquista l’intera posta in palio dalla prima giornata, quando sconfisse la Zenith con il punteggio di 1-0.

"E’ vero che siamo il Prato e che dobbiamo avere ambizioni altissime, ma in questo momento è necessario guardarci alle spalle - il commento di mister Marco Mariotti - Prima bisogna sistemare questa situazione di classifica, cercando di farlo il più in fretta possibile, e solo dopo potremo puntare alle piazze che ci competono. Se non ci fossero stati problemi, la società non avrebbe cambiato allenatore. Stiamo cercando di risolvere queste difficoltà e sono ottimista". A proposito di difficoltà: questa non è stata una settimana semplicissima in casa Prato, alla luce della separazione con il coordinatore tecnico Claudio Sciannamè, che di certo ha reso le acque ancora più turbolente. "Un ruolo da manager in attesa dell’inserimento di una nuova figura dirigenziale? Io faccio solamente l’allenatore, per il resto degli aspetti che riguardano la società bisogna chiedere al presidente. Posso solo dire che lo spogliatoio è compatto. Durante questa settimana - continua Mariotti - i ragazzi si sono allenati ad altissima intensità e si vede che hanno una gran voglia di disputare questa partita che sarà complicatissima. Non facciamoci ingannare dalla classifica: nel primo tempo del match perso domenica scorsa contro il Tuttocuoio, lo United Riccione poteva segnare quattro gol. Affrontiamo una squadra da non sottovalutare, guidata da Loris Beoni, che conosce molto bene questa categoria. Questa è una sfida che, in caso di vittoria, può darci una bella iniezione di fiducia e la tranquillità che un po’ manca". Per l’occasione tornerà Moreo, anche se davanti dovrebbe nuovamente cominciare dall’inizio Barbuti. "Sì, Moreo è recuperato e tutti gli altri sono a disposizione, tranne i soliti infortunati. Videtta nel corso della prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo, mentre Matteucci e Gemmi restano ai box. Per il resto, sul nostro ormai consolidato sistema di gioco"

Francesco Bocchini