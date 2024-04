È ancora festa Prato, colpaccio a Sant’Angelo

SANTANGELO

0

PRATO

2

Sant’Angelo (4-3-3): Maglieri; Confalonieri (58’ Ortolani), Diop, Ugge, Eguelfi; De Angelis (70’ Calì), Gomez, Grandinetti, Renda (93’ Bernini); Lanzi, Gobbi. Allenatore: Scarpa.

Prato (3-5-2): Ricco; Monticone, Diana, Angeli (58’ Laverone); Limberti, Gemignani, Trovade (86’ Gargiulo), Bigonzoni (68’ Preci), Stickler; Moreo (71’ Sowe), Santarpia (81’ Sadek). Allenatore: Ridolfi.

Arbitro: Gianní di Reggio Emilia.

Reti: 45’ Trovade su rigore, 47’ Bigonzoni.

Note: ammoniti Diana, Bigonzoni; espulso Diop al 55’ per proteste.

Colpo grosso del Prato, che sta vivendo un momento davvero esaltante, il migliore della propria stagione. La squadra toscana ha infatti messo in fila il quinto risultato utile (con quattro vittorie ed un pareggio) consecutivo a conferma di un periodo davvero di grazia. In questo caso l’undici di Maurizio Ridolfi ha tenuto sempre in mano le redini del gioco, con una personalità ed un’autorità che lasciando veramente ben sperare per l’ultima parte della stagione. Il Prato è stato accorto nel primo tempo, per poi mostrarsi cinico nella ripresa, portando a casa una vittoria pesantissima per il proprio campionato. La partita è iniziata comunque in sordina, anche per la sensazione che vi fosse un timore reciproco in campo, e dopo un’occasione avuta con l’intraprendente Renda di testa a metà primo tempo, il Prato ha iniziato ad attaccare con continuità ed intensità, riuscendo a mettere alle strette i lombardi nella propria metà campo e con il rigore guadagnato alla fine del fine tempo da Bigonzoni c’è stata l’occasione per indirizzare la partita dalla propria parte, grazie alla trasformazione dal dischetto da Trovade. Il gol del vantaggio del Prato è arrivato dopo una bella parata di Ricco sul colpo di testa di Diop, che era stata in pratica l’ultima azione rossonera prima del momento di continuità del Prato.

In apertura di ripresa, forti del vantaggio, i biancazzurri ospiti hanno raddoppiato con Bigonzoni, guadagnando pure la superiorità numerica per l’espulsione di Diop. Il Prato non si è mostrato pago del risultato acquisito con il doppio vantaggio, tanto da sfiorare a più riprese la terza rete prima con lo stesso Bigonzoni, bravo a confezionarsi un’azione per una girata da buona posizione, e poi con Santarpia, che ha colpito il palo. Poi altra occasione con il neo entrato Preci. Il Prato ha continuato ad attaccare andando ancora vicino alla terza rete, sempre con Santarpia che in almeno due occasioni ha seriamente impegnato il portiere Maglieri. Nel finale il Prato non ha mai tirato i remi in barca, mostrando ancora stimoli di voler far bene, rendendo vano ogni tentativo di reazione da parte di un Sant’Angelo forse rimasto spiazzato dalla grande prestazione offerta dai biancazzurri.