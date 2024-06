È bello a sette. Finita la fase a gironi. Ora gare a eliminazione

Con i risultati della terza e ultima giornata della fase a gironi, la 9° edizione del torneo di Calcio a 7 ‘È Bello a 7’ entra decisamente nel vivo, con i turni da dentro i fuori.

Nel girone A la Pizzeria Saurino batte 2-0 Onoranze Funebri Ferrante, con i centri di Maguina e Simonini, e passa il turno.

Classifica: Farnesi Calcio 7 6, Pizzeria Saurino 3, Onoranze Funebri Ferrante 0.

Nel girone B è 0-0 tra Idroservice e Bagno Ester, con i primi che passano grazie alla migliore differenza reti.

Classifica: Bagno Adele/Cinquini Costruzioni 6, Idroservice e Bagno Ester 1.

Nel gruppo C la Toscopesce supera 2-1 il Jamaica Pub. Vecoli e Niccolò Dal Lago rendono vano il centro di Saccapieco.

Classifica: Toscopesce 6, Pasticceria Puccinelli 3, Jamaica Pub 0.

Nel gruppo D, tennistico 6-0 della Termoidralica Rosi sull’Amatori Lube Cucine. Alle doppiette di Bertolucci e Sereni si sommano i centri di Aquilante e Govi.

Classifica: Termoidralica Rosi 6, PellegriniCostruzioni 3, Amatori Lube Cucine 0.

E ora il torneo, come da tradizione, si divide in due. Le prime due di ogni girone, questa è la formula, a formare la griglia dei quarti di finale del ‘E’ Bello a 7’ mentre le 4 terze classificate ad animare il Memorial Manuel Iannaco. E’ Bello a 7 (25 e 27 luglio): Farnesi Calcio 7-Pasticceria Puccinelli; Toscopesce-Pizzeria Saurino; Bagno Adele/Cinquini Costruzioni-Pellegrini Costruzioni; Termoidraulica Rosi-Idroservice. Per il Memorial Manuel Iannaco (3 luglio): Onoranze Funebri Ferrante-Jamaica Pub; Bagno Ester-Amatori Lube Cucine. A seguire, lunedì 1° luglio andranno in scena le due semifinali del ‘E’ Bello a 7’, mentre le finali, sia del E’ Bello a 7 che del Memorial Manuel Iannaco, si disputeranno il 25 luglio sempre in programma allo stadio Comunale di Camaiore.

