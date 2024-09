È carnevale zebrato con Bibaj-Morelli-Brega: "Abbiamo fatto una prestazione incredibile"

Nessuno si sarebbe aspettato un divario così netto fra Viareggio e Camaiore: la prima di Coppa in Eccellenza stravinta 4-0 a Camaiore è stata super per le zebre mentre deludentissima per i bluamaranto. I bianconeri di Stefano Santini, palesando una condizione psico-fisica impressionante, hanno “addentato“ il match con vigore agonistico, grande gamba e atteggiamento perfetto... sbriciolando l’avversario da ogni punto di vista. Tatticamente il dominio è stato evidente soprattutto in mezzo al campo, dove un Camaiore monocorde (e monopasso) ci ha capito poco, finendo col subire un “massacro“ a livello di risultato.

Ma una rondine non fa primavera. Per cui il Viareggio non deve montarsi la testa bensì continuare su questa strada. Di contro il Camaiore, pur avendo preso subito una “bella botta“, non deve far drammi perché ha tutto per (ri)partire forte... ma certo è che questa settimana sarà già decisiva a livello di reazione del gruppo dopo l’inaspettata (nelle proporzioni) batosta. Un campanello d’allarme è suonato in casa bluamaranto, con Pietro Cristiani che dovrà aggiustare qualcosa ricorrendo ad accorgimenti.

I migliori del derby sono stati senza dubbio il solito Luca Bertacca (che dietro le ha prese tutte, “cancellando“ dalla partita il temuto Chiaramonti e “saldandosi“ già alla perfezione col navigato Sorbo) e poi davanti Gersi Bibaj (doppietta all’esordio!) e Mattia Morelli (che scoppia di salute). Molto bene anche Alessio Bianchi da play davanti alla difesa. "Nemmeno noi ci aspettavamo di fare così bene – confessa Morelli, per altro uno dei tanti ex della partita – abbiamo fatto una prova incredibile. Ci tenevo a segnare e ci ho provato fino in fondo ma sono comunque contentissimo di essere entrato in un paio delle nostre azioni vincenti. Giocare con la maglia del Viareggio è una cosa unica e speciale: io lo volevo da tanto". Il tridente con bomber Brega e Bibaj fa già lustrare gli occhi ai tifosi. Ed il 24enne albanese ex Montecatini non si nasconde: "L’intesa tra noi è già ottima e vogliamo creare e finalizzare tanto". "Per me partire con due gol nella prima gara ufficiale è un sogno...e mi dà tanto morale – aggiunge Bibaj – ma sono contento per la squadra perché era una partita sentita e l’avevamo preparata proprio così".

Le altre principali formazioni versiliesi dei dilettanti hanno una vinto (il Seravezza, 1-0 a Prato col gol dell’"insaziabile" Benedetti) ed una perso (il Real FQ, 2-1 in casa con la Massese).

Simone Ferro