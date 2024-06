E Cellini alza l’asticella: "Chiudere in bellezza"

Anche in quel di Grassina non è un giorno qualunque. Dopo gli spareggi vinti contro il Montagnano, Sansovino e l’ultima ai rigori sul San Miniato Basso, è dunque oggi il giorno più atteso. E’ di nuovo derby con l’Antella, per il Grassina del patron Tommaso Zepponi. Stavolta sarà diverso dal solito, perché oltre al campanile, il risultato di oggi mette in palio la promozione in Eccellenza. Una super sfida che ha i suoi numeri: in campionato le due gare le ha vinte il Grassina, mentre in Coppa Italia a trionfare è stata l’Antella.

Stavolta a chi spetterà salire sul trono?

"Sarà il derby più atteso di questi ultimi dieci anni – sottolinea Zepponi – che speriamo di vincere per regalare gioia ai nostri tifosi dopo un periodo triste dovuto alla perdita del presidente Paolo Casini e di recente di Fabio Franci. In una gara secca, la concentrazione dovrà essere sempre alta, come il Grassina nelle sfide precedenti lo ha dimostrato".

Mister Cellini, quali sono le emozioni per una sfida così?

"Noi ce la mettiamo tutta, come abbiamo fatto finora. Speriamo di chiudere in bellezza questa straordinaria stagione nonostante i problemi affrontati per gli infortuni capitati ai nostri giocatori di spessore come Caschetto, Mazzoni, Salvini, Colasuono e Rossi Lottini; tutti fuori da alcuni mesi. Siamo di nuovo al derby, stavolta è più particolare, perchè suscita quella spinta psicologica necessaria per arrivare al risultato. Sono sfide alla quale serve grande lucidità e concentrazione: i derby sono sfide sempre difficili da affrontare".

Ha qualche dubbio sulla formazione da schierare?

"Con il rientro di Alfarano avrò gli stessi giocatori impiegati nelle gare precedenti, pronti e idonei".

Indiscrezioni a parte, gli undici saranno gli stessi con cui il Grassina ha affrontato il San Miniato: Bartoli fra i pali, Meazzini, Tomberli, Travagli in difesa, con Alfarano, Fabiani, Metafonti, Natale e Dini a centrocampo (con l’alternativa Pierattini). In davanti, i due punti di riferimento saranno Simoni e il centravanti Baccini. G. Puleri