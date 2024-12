È derby Camaiore-Real FQ. Il Viareggio vuole i 3 punti

Terzultima giornata prima del giro di boa col Camaiore che insegue il pur platonico titolo di campione d’inverno: oggi l’imbattuta capolista bluamaranto ha il derby casalingo col Real Forte Querceta (al Comunale dirige Federico Lorenzi di Pistoia, coadiuvato da Francesco Cerino di Lucca e da Matteo Particelli di Carrara). Mentre il Viareggio, stravolto dal mercato in atto (in settimana attesi tanti movimenti fra ufficialità delle uscite e poi anche nuove entrate), ospita sul sintetico amico del Marco Polo Sports Center l’insidioso Mobilieri Ponsacco (fischia Alessio Vaggelli di Prato, con guardalinee Fabio Marino di Pisa e Francesco Paoli di Piombino).

Qui Camaiore. Pietro Cristiani (ancora squalificato: fino all’8 dicembre) è sempre senza lo squalificato Kthella davanti e l’infortunato secondo portiere Costa. Tatticamente nessunh cambio col solito “rombo“ e con i consueti due ballottaggi. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 11 Nardi (Bacci), 9 Chiaramonti.

Qui Real FQ. Francesco Buglio, dopo aver vinto 2-0 alla sua prima col Certaldo domenica scorsa, oggi cerca conferme contro un’avversaria di ben altra qualità e blasone rispetto ai viola fiorentini. L’allenatore viareggino ha già trovato diverse certezze. Torna Vittorini dalla squalifica. Probabile formazione (3-5-2): 1 Luci (Gatti); 2 Vignali (2005), 5 Tognarelli (C), 6 Vittorini; 7 Meucci (Solimano), 11 Stringara (Bucchioni), 8 Bartolini, 4 Fortunati, 3 Lucarelli (Giubbolini); 9 Micchi (Scarpa), 10 Mangiarotti.

Qui Viareggio. Christian Amoroso ritrova Morelli in attacco anche se dovrebbe partire dalla panchina. Non ancora svincolatri ufficialmente ma ormai “fuori rosa“ Benassi, Marinai e Chicchiarelli. Ha lasciato poi il 2005 Matteo Santini. Dal mercato a breve potrebbe arrivare un altro 2005 oltre al forte Granucci in attacco dal Ponte Buggianese. Nel Ponsacco (senza Colombini dietro) occhio all’ex Mengali e ai versiliesi Imbrenda e Crecchi. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Frroku (2005), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 7 C. Belluomini, 8 L. Remedi, 4 Bianchi, 10 Bibaj; 11 Ortolini,9 Brega.