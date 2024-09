È già derby Cervia-Classe

Dopo il rinvio del 4° turno per l’alluvione, il campionato di Promozione propone domani, alle 15.30, le gare della quinta giornata. Il menù mette i riflettori sul derby Cervia United-Classe. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, dov’è prevista una buona cornice di pubblico, c’è un po’ di campanile, ma anche molta ambizione per un campionato d’avanguardia, al quale puntano entrambe le rivali. I padroni di casa hanno già fatto i conti col livello del torneo, uscendo sconfitti dal derby col Bakia Cesenatico, ma conquistando anche 2 importanti vittorie contro Frugesport e Civitella. Stesso discorso per il Classe, che ha iniziato bene la stagione.

Al successo iniziale fra le mura amiche contro l’Edelweiss (1-0), ha fatto seguito il ko di San Pietro in Vincoli (3-2 da 1-2). La truppa di mister Polidori si è però prontamente riscattata, andando a vincere in trasferta sul campo del Villa Verucchio. In questo scorcio iniziale di stagione è Andalò ad essersi messo in grande evidenza, con 3 reti in 3 partite.

Uno Sparta Castel Bolognese annunciato in crescita ha la possibilità di allungare la striscia, affrontando a domicilio la capolista Fratta Terme. I termali infatti sono in testa alla classifica a punteggio pieno, avendo sconfitto, sempre di misura, San Pietro in Vincoli (1-0), Civitella (2-1) ed Edelweiss Forlì (2-1).

Fari puntati su Spadaro, attaccante che lo scorso anno a Forlimpopoli aveva segnato complessivamente 4 reti e che quest’anno ha già eguagliato il bottino della passata stagione. I castellani invece, che hanno in Placci (3 reti) un bomber già ispirato, devono anche portare a termine il match contro la Frugesport, sospeso due settimane fa al 30’ del 1° tempo sul risultato di 1-0 per i massesi, e rinviato di nuovo mercoledì sera a causa dell’allerta meteo (recupero fissato per mercoledì 2 ottobre, alle 20.30).

Il San Pietro in Vincoli, alla ricerca della continuità (1 vittorie e 2 sconfitte), ha una montagna da scalare, dovendo affrontare in trasferta lo Young Santarcangelo, formazione accreditata fra le più ambiziose del girone e già nei quartieri alti grazie ai 7 punti, frutto di un pareggio e due vittorie. In coda, ancora fermo al palo, ma con una gara da portare a termine, c’è la matricola Frugesport, che deve rompere il ghiaccio in classifica. La trasferta di Rimini sul campo della Stella (4 punti in classifica, ma solo 1 in casa), è sulla carta difficile, ma non impossibile.