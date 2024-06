E’ il giorno di Agostini. Il benvenuto granata

Ieri mattina il Pontedera ha presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C, 2024-25, il suo tredicesimo consecutivo tra i professionisti. Lo ha comunicato il club, che ha utilizzato l’ultimo giorno disponibile per presentare l’incartamento necessario, compresa la garanzia dei 350mila euro di fideiussione obbligatoria. Non c’era mai stato il benché minimo dubbio che potesse esistere il rischio di una mancata iscrizione, perché soprattutto stavolta l’impressione è che a livello di solidità economica la società offra una rassicurante tranquillità. Chiaramente nei limiti di quelle che sono le possibilità del club, che anche quest’anno punterà come obiettivo minimo ad una salvezza senza sofferenze. Estendendo l’orizzonte, a meno di smentite dell’ultimo minuto ieri non ci sarebbero state sorprese nelle iscrizioni delle 60 società aventi diritto (nel senso che tutte si sarebbero iscritte), e anche qualche caso più complesso (tipo quello della Turris, ma anche quello della Spal) alla fine si sarebbe risolto in maniera positiva. Anche se poi servirà il parere della Co.Vi.So.C per stabilire se le iscrizioni sono regolari. Se così fosse, il prossimo girone del Pontedera potrebbe avere questa composizione: Juventus NG, Spal, Carpi, Rimini, Entella, Sestri Levante, Carrarese (al suo posto il Legnago se i marmiferi, impegnati nella finale play off col Vicenza, vanno in Serie B), Vis Pesaro, Lucchese, Pontedera, Ancona, Arezzo, Gubbio, Perugia, Ternana, Pianese, Ascoli, Pineto, Pescara e Torres. Oggi invece è il giorno della presentazione di Alessandro Agostini. Alle 18, nella sala stampa dello stadio Mannucci il 44enne tecnico di Vinci verrà annunciato ufficialmente come successore di Massimiliano Canzi sulla panchina granata. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, per Agostini si tratta della prima vera esperienza alla guida di un club di categoria, visto che si è sempre cimentato nei settori giovanili, prima di Cagliari (dove però ha condotto la prima squadra nelle ultime tre giornate del campionato di Serie A 2021-22) e quindi di Genoa, da dove arriva. Il direttore sportivo Moreno Zocchi, che più volte ha visto giocare la squadra genoana, lo ha scelto dopo una lunga selezione di nomi, convinto, a quanto pare, dalla bontà del gioco espresso con i baby rossoblu e dalla sua capacità di incarnare quello "spirito Pontedera" che è alla base per la buona riuscita dei campionati. Un entusiasmo che invece non avrebbero mostrato altri tecnici interpellati i quali hanno preferito prendere tempo in attesa di eventuali nuove proposte. Ma un Pontedera che non è una prima scelta convinta è un atteggiamento mentale che alla dirigenza granata non piace….

Stefano Lemmi