E intanto dal mercato arriva il centrocampista classe ’98 Gianmarco Cito: ora la rosa è completa. Certaldo, il target del Ds Vezzosi: "Una salvezza piena senza patemi»

Pareggio a reti bianche e qualificazione agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza rimandata al ritorno al Comunale di Certaldo. Questo l’esito della prima uscita stagionale del team di Marco Corsi a Colle val d’Elsa. "Ai punti, come mole di gioco prodotta, avrebbero meritato di più loro, ma a conti fatti mi ricordo solo un paio di parate vere di Gasparri - analizza il nuovo diesse Antonio Vezzosi -. Loro erano un po’ più brillanti, ma soprattutto hanno un ossatura di squadra definita, mentre noi abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per trovare la giusta amalgama".

Il diesse valdelsano fa quindi un bilancio sulla preparazione. "Siamo soddisfatti di come ha lavorato la squadra, peccato per alcuni infortuni, anzi ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Falconi che proprio il primo giorno di allenamento si è infortunato gravemente al ginocchio e rischia di aver già chiuso la stagione. Intanto abbiamo completato la rosa con l’esperienza di Gianmarco Cito".

Centrocampista classe 1998, da gennaio scorso ha disputato 16 gare con 2 reti a Scandicci in Eccellenza, dopo essere cresciuto nel vivaio dello Spezia fino alla Primavera ed aver collezionato oltre 100 presenze in D con Fezzanese, Real Forte Querceta, Massese, Corigliano Calabro, Olympia Agnonese, Roccella e Lavagnese.

"Devo ammettere che è stata un’estate impegnativa perché abbiamo dovuto ricostruire da zero la squadra – insiste Vezzosi – e a tal proposito ringrazio mister e vice che mi hanno aiutato a rientrare un po’ nel giro visto che ne ero fuori da due, tre anni, oltre che la società per l’opportunità che mi ha dato. È stata una chiamata improvvisa, ma che ho accettato con il massimo entusiasmo e impegno".

Infine, Vezzosi presenta la trasferta di domenica a Massa in campionato: "Iniziamo subito da un campo e da una città importanti contro una squadra blasonata e che è tra le più attrezzate del girone, bello ma sicuramente molto impegnativo. In questo momento l’obiettivo più realistico che ci poniamo è una salvezza senza troppi patemi, ma con la squadra abbiamo sempre parlato di pensare partita dopo partita, con l’unico obiettivo di lavorare bene e dare sempre il cento per cento per la maglia".

Simone Cioni