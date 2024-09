E’ la giornata della rinascita del calcio fanese. Curva e sala stampa dedicate a due simboli

Sarà una grande giornata per il calcio fanese quella di domani allo stadio "Raffaele Mancini" di Fano tra cerimonie, presentazioni e calcio giocato. Si inizia alle 15,30 con l’inaugurazione della "Curva Bronco" in memoria del giovane tifoso granata Federico Santini. La decisione di dedicare la curva alla memoria di Federico, scomparso prematuramente, nasce da una petizione popolare che era stata promossa due anni fa dai tre gruppi di tifosi organizzati, "Club Forza Alma", "Panthers ‘77" e "Ultras Fano" in segno di affetto e rispetto per il legame che univa Federico alla squadra del suo cuore. L’Amministrazione comunale ha preso a cuore tale volontà e domani ufficialmente si procederà alla cerimonia di intitolazione del settore Curva a Federico "Bronco" Santini. "Con lui vogliamo ricordare – hanno detto il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore allo Sport Alberto Santorelli – un giovane uomo che ha incarnato i valori di lealtà e passione per la nostra squadra. Con questa dedica, vogliamo rendere omaggio al suo spirito e mantenere vivo il suo ricordo, per la sua famiglia e per tutti i tifosi che hanno condiviso con lui momenti di gioia e sofferenza".

Alla cerimonia sarà presente anche il Vescovo di Fano monsignore Andrea Andreozzi. Seguirà poi nel settore degli spogliatoi la intitolazione della Sala stampa del Fano Calcio al compianto Sandro Mengacci, storico dirigente dell’Alma Juventus che per tanti anni ha svolto con dedizione, passione e discrezione il ruolo di addetto agli arbitri e alla logistica per conto della società granata. A seguire ci sarà la presentazione ufficiale del Fano Calcio con tutto lo staff tecnico e i giocatori che sono stati tesserati per il prossimo campionato di Terza Categoria, a partire da quelle che sono state e ancora saranno le bandiere storiche dalla squadra fanese, come Alex Nodari e Andrea Omiccioli fino ai più giovani ragazzi fanesi che si stanno conquistando un proprio spazio. Nel frattempo, a completare la rosa è arrivato il terzo portiere Jacopo Dionisi.

Amichevole. Alle 16 circa, infine, è prevista l’amichevole del Fano Calcio contro il Novilara. Si tratta del secondo test per mister Spendolini dopo la prima gara di mercoledì sera vinta per 5-1 sul Santa Veneranda che ha messo in mostra più luci che ombre, considerato che si affrontava poi una formazione di categoria superiore che specie nel primo tempo ha retto bene il confronto con i granata. Ora contro una squadra pari grado, che giocherà nello stesso Girone B del Fano Calcio si potranno verificare meglio pregi e difetti di questa squadra costruita ex novo dalle fondamenta.

s. c.