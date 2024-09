È l’ora della Coppa Italia. Civitanovese, è derby

Tutto pronto per Civitanovese-Fermana, gara in programma alle 16 di oggi valevole il passaggio del turno preliminare di Coppa Italia. La vincente ospiterà il Chieti la domenica successiva. Dopo una giornata di riposo, i ragazzi del tecnico Sante Alfonsi hanno ripreso ad allenarsi ieri mattina, in occasione della rifinitura. All’appello mancava il portiere Petrucci, colto da un virus, ma il classe 2005 partirebbe comunque titolare. Certo, in caso contrario sarebbe un bel guaio per il team adriatico, costretto a schierare Renzi, l’estremo difensore della Primavera, poiché il secondo Doello non ha ancora il transfer dall’Argentina. Via libera atteso anche da un altro argentino, il centrocampista Macarof, anch’egli indisponibile insieme con il compagno di reparto Ruggeri, che sconta una squalifica. In infermeria, i giovanissimi difensori Capodaglio e Chimezie e il playmaker Giandomenico, ma i big ci sono: tornano bomber Spagna e il mediano Domizi, l’unico dubbio riguarda la mezzala Toccafondi, che potrebbe partire dalla panchina non essendo al 100% della condizione. Lo stesso discorso vale per l’attaccante Padovani, reduce da un lungo infortunio. "Affrontiamo – ha detto il tecnico Alfonsi – una formazione che disputerà un campionato simile al nostro. Vogliamo far bene, i tifosi tengono molto a questa sfida. Sarà una gara difficile, non conosciamo il loro livello di preparazione perché hanno iniziato più tardi, può darsi che siano più freschi. Noi abbiamo caricato abbastanza nelle sedute: sarà un’incognita per entrambi". I rivieraschi hanno iniziato la preparazione il 22 luglio, con l’organico già quasi al completo, mentre la nuova dirigenza gialloblù, per giunta costituita dagli ex Michele Paolucci (ds) e Federico Ruggeri (dg), ha dovuto tardare nella costruzione della rosa agli ordini del tecnico Dario Ruben Bolzan per via delle vicissitudini societarie. L’ultimo test amichevole, però, ha sorriso alla compagine canarina che ha travolto il Montegiorgio (5-0), mentre Visciano e compagni ereditano il 3-3 di Tolentino, dopo un primo tempo da incubo. "Loro – spiega il dg Claudio Cicchi – hanno alle spalle un minore carico di lavoro e inizialmente potrebbero essere avvantaggiati da tale fattore. Sui 90 minuti, però, si potranno vedere i risultati della preparazione. Abbiamo massimo rispetto dell’avversario, sono certo che a Fermo sia stato allestito un buon organico. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni".

Francesco Rossetti