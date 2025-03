È organizzato dal Csl Psc. Trofeo Pampaloni, i gironi . Aspettando le date ufficiali

Una competizione giovanile alla quale partecipano squadre provenienti da tutta la Toscana, che si pone l’obiettivo di ricordare una figura "storica" per il calcio pratese com’era quella di Ferdinando Pampaloni. La quarta edizione del "Trofeo Pampaloni", organizzato dal CSL Prato Social Club e dedicato all’ex-dirigente scomparso ormai quattro anni fa, prenderà il via il prossimo maggio e si concluderà nel mese di giugno. In attesa dell’ufficializzazione delle date, pochi giorni fa si è tenuto il sorteggio dei gironi nella sede del club, alla presenza del presidente Roberto Macrì e del delegato allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci.

La kermesse riservata ai giovani calciatori della categoria "allievi A" prevede una prima fase composta da quattro gironi all’italiana da sedici formazioni complessive, con le migliori che si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta per giocarsi il trofeo. Il girone A è composto da Scandicci, Zenith Prato, Lanciotto Campi Bisenzio ed Olimpia Quarrata, mentre nel girone B si sfideranno Prato, Affrico, Pietà 2004 e Folgor Calenzano. I padroni di casa del CSL Prato Social Club sono stati inseriti nel girone C, insieme a Sestese, Montemurlo e Viaccia. E a completare la prima fase c’è il girone D: lo compongono Pistoiese, Oltrera, Aquila Montevarchi e Settignanese.

"Una delle manifestazioni sportive più importanti per la nostra società – ha spiegato Macrì – la figura di Ferdinando era storica e noi continueremo a commemorarlo".