E’ Robur scoppiettante e che non fa sconti . Mister Magrini pronto a tornare in panchina

Per il Siena era importante dare continuità al prezioso successo sul Terranuova Traiana: missione compiuta. I bianconeri hanno battuto senza troppi patemi l’Asta che ha comunque dimostrato di essere una squadra diversa rispetto a quella dell’andata e con tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza. Gli arancioblù sono anche partiti bene, ma dopo mezz’ora la rete di Galligani ha spianato la strada alla capolista. Diversi i valori in campo, cinque minuti ed è arrivato il raddoppio. I ragazzi di Bartoli hanno anche avuto la possibilità di riaprirla, con la conclusione di Jrad che si stampata sul palo (per dovere di cronaca anche la Robur, nell’arco dei 90 minuti, ha centrato tre legni) e che si è trasformata nel preludio del 3-0 che ha chiuso la pratica. A rendere tutto più facile al Siena anche le condizioni ottimali del Gino Manni, un ‘paradiso’ rispetto al Berni di Badesse e ai campi che hanno fatto da cornice alle sue ultime partite. La squadra di Magrini – che da domenica, scontata la lunga squalifica, tornerà in panchina – ha potuto dare sfoggio di tutta la sua qualità, soprattutto nel reparto offensivo. Non vogliono trovare alibi, i bianconeri, ma il dato di fatto è che quando il palcoscenico lo permette, lo spettacolo è assicurato. E allora aumenta sempre di più il cruccio per il mancato utilizzo del Franchi, ancora al centro della querelle tra l’amministrazione comunale e l’Acr Siena, e completamente abbandonato a se stesso (è attesa a giorni la sentenza del Consiglio di Stato). Una ferita che fa male, mentre l’ingegnere romano Emiliano Montanari, che ha fatto cadere il Siena in Eccellenza, che è al centro di diversi contenziosi legali, che sta facendo precipitare il Legnano (ieri allo stadio una pesante contestazione della tifoseria) è diventato presidente di un’altra società di Serie D, la Victor San Marino. E no, non è uno scherzo.