È tempo di Memorial Mariotti. Ecco 500 ragazzi da tutta Europa

Il 32° Memorial Mariotti di Montecatini Terme cambia forzatamente location, ma non la formula e l’entusiasmo che lo contraddistingue da sempre. Quest’anno, visti i lavori di restyling allo stadio Mariotti, si giocherà allo Strulli di Monsummano Terme, pronto ad accogliere quasi 500 ragazzi della categoria Esordienti A, provenienti da più parti d’Italia e d’Europa. La formula invece è uguale, ovvero quella con ben 24 squadre, pronte a darsi battaglia dal 18 al 21 aprile, per conquistare il prestigioso torneo. Le squadre partecipanti, assieme a quella del Montecatini Calcio, sono: NK Olimpia Lubiana (Slovenia), NK Lokomotiva Zagreb (Croazia), Lazio, Sampdoria, Pisa, Ancona, Lucchese, Pontedera, Prato, Tau, Giovani Fucecchio, Affrico, My Tuscany, Grifone Calcio, Voluntas Montichiari, Borgoricco Campetra, Romulea, Union Scaligeri Academy, Academy Civitanovese, Vigor Perconti, Valle Agnorelli Academy, Nuova Tor Tre Teste, Ponzano Calcio. Una di queste squadre succedeRà agli ungheresi del Ferencvaros, che lo scorso anno trionfarono nella finale giocata a Pasquetta.

La presentazione della kermesse calcistica, che vedrà Montecatini Terme invasa pacificamente da tantissimi piccoli campioni in erba, e da molti genitori e tifosi pronti ad accompagnarli, si è tenuta presso la sala consiliare, alla presenza del sindaco Claudio Del Rosso e dell’assessore allo Sport Marco Silvestri. Era presente anche tutto lo staff dirigenziale del Montecatini Calcio, con in testa il presidente Stefano Scaffai. Ospite d’eccezione, e testimonial di questa edizione, è Giampaolo Pazzini, che prese parte al torneo nel 1995 con la maglia del Montecatini addosso, segnando anche un gol contro l’Inter.

Simone Lo Iacono