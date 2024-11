E’ un Grosseto in ripresa. Il Grifone batte il Flaminia

I biancorossi volevano regalare a mister Consonni la prima vittoria allo "Zecchini" e nella "partita della svolta" Cretella e compagni hanno centrato l’obiettivo superando il Flaminia nella undicesima gara del girone d’andata. Allo stadio "Zecchini" si affrontaVAno due squadre in zona playout: da un lato il Grosseto di mister Consonni alla ricerca della continuità di risultati e di vittorie, dall’altro il Flaminia allenato da Nofri a caccia di punti. Nel Grosseto da registrare il debutto del difensore Dierna. Partono subito forte i maremmani che al 1’ costruiscono una mischia furibonda, davanti al portiere avversario, che non sortisce alcun effetto. Dopo un minuto il Flaminia sostituisce Alagia, infortunato, con Celentano. I padroni di casa fanno la partita, ma gli ospiti si difendono con ordine. Da registrare le conclusioni, senza alcuna pretesa, da lontano di Benucci e Cretella. Poi è il dinamico Benucci che impegna a terra il portiere ospite. Al 36’ il Grosseto passa in vantaggio. Riccobono, assai mobile, va via sulla fascia destra e mette al centro un pallone sul quale si avventa Benucci che non ha difficoltà ad insaccare. Dopo il vantaggio i biancorossi continuano ad attaccare e i laziali appaiono un po’ in difficoltà, e il primo tempo si chiude con i locali in vantaggio meritatamente. In avvio di ripresa gli ospiti appaiono più decisi, ma i padroni di casa non si fanno sorprendere e la gara si vivacizza. Al 22’ Marzierli, da poco entrato, con un colpo di testa manda il pallone di poco a lato. Quindi è Senigagliesi che va alla conclusione: da dimenticare. Gli ospiti non si danno per vinti e continuano ad attaccare senza creare, però seri pericoli alla porta difesa da Raffaelli. Nella parte finale della ripresa sono gli ospiti a fare la partita con il Grosseto in evidente difficoltà nonostante le sostituzioni effettuate da mister Consonni. Ed il match si conclude con il Flaminia in avanti alla ricerca del pareggio. Ma a vincere è il Grosseto che conquista, con un po’ di sofferenza nel finale, tre punti fondamentali.

Paolo Pighini