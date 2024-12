Feste natalizie rasserenate in casa dei Mobilieri Ponsacco che dopo aver chiuso il girone di andata con una sconfitta, che ha segnato l’esonero di Macelloni, hanno cominciato il girone di ritorno con una decisa sterzata espugnando allo stadio Magnozzi la Pro Livorno Sorgenti. La vittoria cristallina dei rossoblù guidati dal nuovo tecnico Leonardo Tocchini riaccende le speranze che mirano a sovvertire le sorti della squadra ponsacchina che pur sempre invischiata nella zona play out (12esimo con 16 punti col Certaldo prossimo avversario il 5 gennaio) sembra rispondere con un nuovo morale agli indirizzi imposti dall’allenatore.

Il toccasana dei tre punti ha aggiornato la classifica ma i Mobilieri dovranno rovesciare il loro rendimento soprattutto in casa che all’andata su otto gare c’è stata una sola vittoria. Sente la responsabilità dell’incarico, con serenità ed ottimismo il 46enne Tocchini, giocatore fino a 40 anni e allenatore con il Marginone Prima categoria e col Montecatini in Promozione ed Eccellenza. "Dopo Montecatini – dice Tocchini – sono venuto a Ponsacco, noto per la sua storia calcistica, migliorando cosi la mia carriera. Contentissimo dell’esordio, ho trovato un gruppo subito disponibile già dal primo allenamento. Molti addetti ai lavori concordano nel sostenere che la squadra ha valori tecnici da altre posizioni in classifica, e la nostra intenzione, come quella della società e di puntare alla salvezza".

La Coppa Italia? "Aver raggiunto la semifinale in un torneo molto equilibrato, è grande merito dell’allenatore Macelloni e dei ragazzi. Certamente essere arrivati a questo traguardo c’è la voglia di andare avanti e puntare all’obiettivo finale, potendo anche sognare. Posso promettere – aggiunge il mister – che il sottoscritto e tutto lo staff ci impegneremo al massimo per far esprimere alla squadra tutte le sue potenzialità con l’entusiasmo, la passione e con la concentrazione che sarà a mille".

Il programma prevede l’amichevole oggi alla 18.30 al Comunale con il Romaiano (Promozione), e la ripresa degli allenamenti sarà il 3 gennaio.

Luciano Lombardi