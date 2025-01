Eccellenza

Tanta soddisfazione si poteva leggere negli occhi dei giocatori del Ponte Buggianese, ma anche in quelli di mister Vettori, per la vittoria conquistata domenica scorsa contro la Cuoiopelli. "La partita l’abbiamo approcciata subito bene – ha dichiarato l’allenatore biancorosso –. Sapevamo che la Cuoiopelli era in una situazione non facile, ma sono venuti qui per giocarsi la partita. Queste gare qui, se non le sblocchi, possono diventare insidiose. C’eravamo riusciti, anche con l’espulsione, ma dopo hanno trovato il pareggio con un gran gol. Siamo stati bravi a non innervosirci, a rientrare in campo con determinazione e lucidità. E a prenderci i tre punti".

La classifica adesso è meno nefasta, ma la strada verso la salvezza è ancora molto lunga. Ne è consapevole Vettori: "Sicuramente è una vittoria che ci voleva, ma per la situazione in cui siamo ce ne vorrebbero tante. Quindi mettiamo un altro piccolo mattoncino sul nostro muro, che ci deve portare all’obiettivo". Domenica i pontigiani saranno di scena sul campo della ostica Real Forte Querceta.