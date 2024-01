Eccellenza: 2-2 con la Savignanese. Medicina ribaltato sul campo del Pietracuta. Zola out in Coppa. Il Sasso sciupa il doppio vantaggio in trasferta

Hanno raccolto un pareggio e una sconfitta le bolognesi del girone B di Eccellenza che, mercoledì, sono scese in campo per i recuperi della prima di ritorno. La capolista Sasso Marconi, in vantaggio 2-0 in casa della Savignanese grazie alle reti di Jassey e Melloni, è stata rimontata 2-2 nel finale. Nonostante il mezzo passo falso, la formazione di Fabio Malaguti ha portato a quattro i punti di vantaggio sull’inseguitrice Granamica, con le possibilità di vittoria che si fanno sempre più elevate. Amaro ko per il Medicina Fossatone, il cui recupero sul campo del Pietracuta è partito dal primo minuto della ripresa visto che la sfida era stata sospesa all’intervallo sullo 0-0: in vantaggio con Boschi, i giallorossi di Giangiacomo Geraci hanno subìto un repentino uno-due locale che è costato il 2-1 finale.

La classifica: Sasso Marconi 45; Granamica 41; Pietracuta e Medicina Fossatone 34; Castenaso 32; Reno 30; Futball Cava Ronco 28; Gambettola e Sant’Agostino 27; T. Coriano 26; Russi e Massa Lombarda 24; Sanpaimola 22, Diegaro 17; Savignanese e Vis Novafeltria 16; Masi Torello 14; Bentivoglio 12.

Serata amara anche per lo Zola Predosa di Nicola Zecchi che nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, è stato sconfitto 3-2 ed eliminato dal Gambettola sul neutro di Cotignola.