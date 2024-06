Cuoiopelli a rischio iscrizione? Qualche voce era cominciata a girare sulla possibilità che il glorioso club di Santa Croce sull’Arno potesse andare incontro a un’ipotesi simile. Invece, stando a quanto filtrato da chi è vicino e conosce bene le vicende biancorosse, la sciagurata ipotesi non troverebbe riscontro. Anche perché in settimana ci sarebbe stata una riunione dei vertici societari che avrebbe scongiurato questo eventuale scenario. Di conseguenza, per il campionato 2024-25 la Cuoiopelli sarà regolarmente ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza. Magari, questo sì va messo in preventivo, non più con immediate ambizioni di gloria (com’era stato per il torneo appena concluso), bensì con un progetto economicamente più contenuto, ma comunque sempre in grado di garantire una stagione dignitosa. Non fosse altro, perché proprio in questo anno solare si festeggiano i 70 anni di vita del club.

Probabilmente non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata promozione diretta in Serie D, accarezzata in particolare dalla 7a alla 15a giornata, ossia da metà ottobre a metà dicembre, quando la squadra di Falivena è stata al comando del girone A, e acuita dalla dolorosa eliminazione nella finale secca dei play off del 19 maggio sul campo neutro Cei di Larciano ad opera dello Zenith Prato (2-3) nonostante i due risultati su tre a disposizione garantiti dal secondo posto in campionato. E’ possibile che dopo un colpo simile sia prevalso un senso di scoramento (e forse in questo contesto può esserci scappata anche qualche parola particolarmente negativa), ma non al punto da mettere in discussione il proseguimento dell’attività. Anche perché chi è nella dirigenza della società ha a cuore le sorti della Cuoiopelli e allo stesso tempo auspica che la città contribuisca quanto più possibile a tenere altro il blasone del club biancorosso.

s.l.