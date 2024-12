Eccellenza. Affrico-Castiglionese. Scontro ad alta quota

Con la 15ª giornata si conclude il girone di andata. Queste le gare odierne in programma alle ore 14,30.

Girone A

Castelnuovo Garfagnana-Sestese (arbitro: Ramundo di Paola). Con l’entusiasmo per l’accesso in semifinale di Coppa Italia, la Sestese con i rientri di Lorenzo Matteo, Sarr e Biondi, è pronta per questa trasferta. Mancherà Dianda.

Girone B

Affrico-Castiglionese (arbitro: Lorenzi di Pistoia). L’Affrico che non vince in casa dal 3 novembre, anche senza Longo e Sborgi vuole i tre punti. A Papini, Bianchi, Tacconi e Centrane il compito del gol. La Castiglionese che mira al titolo di campione d’inverno, schiera Adami e Bergoglio (pronipote di Papa Francesco) più Minocci. Lastrigiana-Colligiana (arbitro: Carnevali di Prato). Alla "Guardiana" si profila una sfida di spessore fra squadre che mirano ai i tre punti. Nella Lastrigiana potrebbe debuttare il difensore Klej.

Signa 1914-Rondinella (arbitro: Palombi di Terni). Big-match con i due tecnici alle prese con alcune assenze: nella Rondinella Giorgelli e Baldesi squalificati, Vezzi infortunato. Nel Signa Capochiani e Soldani in dubbio.

Sinalunghese-Scandicci (arbitro: Noto di Pisa). I senesi sono privi di Viligiardi, mentre nei Blues assenti Fasciana e Esposito Goretti, con Meucci da valutare; rientra La Rosa. Potrebbe debuttare Caggianese.

Grassina-Val. Mazzola (arbitro: Boeddu di Prato). Nei rossoverdi ci sono i rientri di Simoni, Betti e Caschetto, con il nuovo acquisto Neri. Ospiti senza Campatelli.

Lanciotto Campi-Baldaccio Bruni (arbitro: Macca di Pisa). Secci recupera Gonfiantini, mentre Duccio Guasti (2005) è in uscita. La Baldaccio di Palazzi è priva di Bruschi.

Asta-Antella 99 (arbitro: Giovannini di Prato). Ancora assente Calamai ma con un Gatto nel motore. I senesi recuperano Batoni.

Foiano-Fortis Juventus (arbitro: Rinaldi di Empoli). Nella Fortis non ci sarà Serotti, debutterà l’attaccante Gianluca Castiglione ex Antella.

G. Puleri