ECCELLENZA. Affrico-Rondine show. Lanciotto-Fortis brividi

Dopo la vittoria del Camaiore nel girone A, anche il girone B ha già proclamato lo Scandicci vincitore del girone B. Questa 29ª giornata, penultima della stagione, propone una domenica elettrizzante con tante sfide di fuoco per la lotta nei play off, come pure in coda per la salvezza. Le gare di oggi alle 15.

Girone A

Montespertoli-Sestese (all’andata 0-2: Pisaneschi, Casati): Arbitro: Biagini di Lucca. Ultima trasferta per i rossoblù di Polloni che con la rosa tutta disponibile, si reca in trasferta per un risultato utile a conquistare il miglior piazzamento per i play off.

Girone B

Affrico-Rondinella (all’andata 0-0). Arbitro: Lena di Treviso. Al "Lapenta" si gioca una sfida clou che entrambe mirano per il posto play off. L’Affrico è privo di Banchelli, Benvenuti, Riccioni e Bertelli, con spazio ai giovani Guarducci, Sborgi e Russo. La Rondinella di Tronconi è senza Di Blasio infortunato.

Grassina-Scandicci (0-0). Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore. Il Grassina vuole regalare la vittoria ai suoi tifosi sperando ancora di poter entrare nei play off. Assenti Caschetto e Mazzanti. Lo Scandicci sarà privo degli acciaccati Guidelli e La Rosa.

Lanciotto Campi-Fortis Juventus (1-0: Cecchi). Arbitro: Vaggelli di Prato. Al "Ballerini" si gioca uno scontro salvezza decisivo con il Lanciotto al completo, mentre la Fortis sarà priva di Gurioli e Zoppi.

Lastrigiana-Castiglionese (1-0: Palaj). Arbitro: Bernardini di Piombino. La squadra di Gambadori gioca 90 minuti fondamentali per il traguardo salvezza. Non ci sarà Del Colle squalificato.

Nuova Foiano-Antella 99 (0-3: Batistini 2, Frezza). Arbitro: Danesi di Pistoia. Inutile girarci tanto intorno: l’Antella priva di Arnetoli a Foiano si gioca una grossa fetta di salvezza. Gli aretini recuperano Bennati.

Signa 1914-Baldaccio Bruni (2-3: Mambrini, 2 Boriosi, Cioni, L. Tempesti). Arbitro: Bolognesi di Siena. Signa deciso a sferrare l’assalto ai play off puntando sul bomber Lorenzo Tempesti.

G. Puleri