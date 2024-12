Eccellenza. Al Pietracuta basta Zannoni. Brutta batosta per il Novafeltria

Al Pietracuta basta Zannoni per stendere d’anticipo il Granamica. Brutta batosta casalinga, invece, per il Vis Novafeltria nello scontro diretto con il Massa Lombarda (3-0). Niente sabato in campo per la capolista Tropical Corino che oggi al ’Calbi’ di Cattolica se la vedrò con il Gambettola.

Eccellenza. Girone B (recupero 8ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Faenza (Stadio Bonarelli sintetico, Granarolo dell’Emilia), Russi-Sant’Agostino, Tropical Coriano-Gambettola (Stadio Calbi sintetico, Cattolica). Ieri: Medicina Fossatone-Mezzolara 3-2, Osteria Grande-Sanpaimola, Pietracuta-Granamica 1-0, Sampierana-Fcr Forlì 0-2, Solarolo-Reno 4-0, Vis Novafeltria-Massa Lombarda 0-3.

Classifica: Tropical Coriano 36; Castenaso 33; Mezzolara, Pietracuta 31; Sampierana 30; Osteria Grande, Gambettola, Fcr Forlì 24; Sant’Agostino, Medicina Fossatone 21; Reno 20; Sanpaimola, Solarolo 19; Russi 17; Granamica, Massa Lombarda 16; Vis Novafeltria 12; Faenza 9.