Arriva il Coriano, Sant’Agostino rimettiti in moto

Scarponi e Dantraccoli hanno consentito al Tropical Coriano di espugnare Faenza nel turno precedente, mostrando fin dai primi minuti le sue qualità: formazione solida, gioco essenziale e pressing costante a mettere in difficoltà l’avversario. Come avevano sperimentato anche i ramarri poche settimane prima, vincendo con un po’ di patema in casa contro i ravennati. Flop interno per la truppa di Bolognesi invece nel turno precedente, una sconfitta di misura ad opera della matricola terribile Osteria Grande. Ecco perché la gara interna con il Tropical Coriano rappresenta una prova di maturità per i ramarri. Capitano Enrico Iazzetta (nella foto) chiama a raccolta i compagni: "I riminesi hanno due punti in più di noi, possiamo scavalcarli in classifica approfittando dello scontro diretto. Abbiamo studiato le loro caratteristiche: è una squadra scorbutica, che si difende bene, in attacco preferisce lo sfondamento al centro, per questo cercheremo di dirottare ai lati le loro offensive". Il maltempo non ha impedito al Sant’Agostino il regolare svolgimento degli allenamenti. "Nonostante la pioggia copiosa e battente, ci siamo allenati bene, sfruttando il campo in sintetico di San Carlo. Siamo consapevoli di aver commesso un passo falso, ma c’è il tempo per rimediare e riprenderci il secondo posto", sostiene il capitano. E aggiunge: "Dopo la sconfitta inaspettata con l’Osteria Grande, vogliamo riprendere la marcia di avvicinamento al vertice della classifica. Conosciamo le potenzialità del Coriano, l’anno scorso le avevamo pareggiato entrambe. I riminesi dispongono di una squadra prestante e organizzata, con alcune individualità di peso, con i vari Anastasi e il trequartista Scarponi". Squadra forte, ma a Sant’Agostino non si vede l’ora di scendere in campo. "Nessun timore, abbiamo le qualità per portare a casa tre punti. I tre punti sono necessari per raggiungere i piani alti. La sconfitta del turno precedente non ha lasciato scorie, anzi ha rafforzato la determinazione di riscattare il passo falso, che poi è stato solo del secondo tempo. Anche perché venivamo da due vittorie consecutive".