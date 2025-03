Eccellenza: alle 15 gara chiave per la lotta salvezza. Il Ponte Buggianese di scena a Viareggio

Il Ponte Buggianese questo sabato è atteso dalla difficile gara in casa del Viareggio. I pontigiani si giocano tanto in questo anticipo, sapendo che non possono più sbagliare, se vogliono salvarsi. Ponsacco e Perignano sono infatti a +5, e non vanno fatte scappare, visto che il play out rischia di saltare con la forbice del +8. Un risultato positivo, magari una vittoria, potrebbe aiutare tanto la squadra allenata da Vettori, che spera di recuperare qualche infortunato che ultimamente non è potuto andare in campo. "Il Viareggio si affronta come stiamo affrontando tutte le partite ultimamente – ha detto l’allenatore biancorosso – cercando di dare il meglio per portare a casa il risultato. Ultimamente stiamo facendo un po’ di fatica, essendo anche in pochi purtroppo. Speriamo di recuperare qualcuno per questa gara in programma questo sabato, così da farci trovare pronti".

"Crediamo sempre nel nostro obiettivo, ovvero la possibilità di andarci a giocare la salvezza al play out e lavoriamo costantemente per poterlo raggiungere – ha poi aggiunto l’allenatore del Ponte Buggianese –. Ai ragazzi non posso dire nulla, visto che stanno facendo tanto, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo. Una volta che lo raggiungeremo, ci concentreremo al 100% su questo ultimo spareggio, che potrebbe salvare una stagione, che fino ad ora sembra stregata. Dobbiamo comunque stare attenti alla forbice. Quindi, se va conquistato qualche risultato importante, va fatto già da questo sabato. Sappiamo che non sarà semplice, visto che dobbiamo affrontare una squadra nettamente superiore dal punto di vista tecnico. Però non partiamo di certo sconfitti, perché abbiamo visto che il risultato ogni domenica rimane sempre in bilico".

Simone Lo Iacono