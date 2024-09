Eccellenza - Anche Grassina-Affrico (ore 15) promette spettacolo. Scontro clou al Bozzi. Rondinella-Scandicci

Oggi, riflettori puntati sul girone B di Eccellenza per i tanti big-match fra le squadre fiorentine. Queste le gare odierne della 4ª giornata in programma alle ore 15.

Girone A

Sestese-Massese (arbitro Bulletti di Pistoia). La Sestese di Polloni mancante di Ermini e Manganiello ospita una Massese vittoriosa in Coppa, oggi al "Torrini" sarà priva di alcuni titolari infortunati.

Girone B

Rondinella-Scandicci (arbitro: Danesi di Pistoia). Al "Bozzi" la sfida si prospetta interessante con tante assenze: Ciardini, Di Blasio e Fantechi per i padroni di casa; Sinisgallo, Guidelli Menini e Fascina fra gli ospiti.

Fortis-Antella 99 (arbitro: Zamagna di Saronno). Seconda gara interna consecutiva per la Fortis che punta al bis. L’allenatore Lelli recupera Gurioli ma non avrà Nardi, mentre l’Antella di Francini si presenta priva di Biondi, Mignani e di Pareggi, ma con Santucci, Tacconi, Maresca e Sacha Manetti pronti a far faville.

Grassina-Affrico (arbitro: Giannini di Pontedera). Il "Pazzagli sarà teatro di una partitissima fra due buone squadre, con i locali che recuperano Caschetto ma privi di Travagli e Colasuono. L’Affrico dell’ex Marco Villagatti è mancante solo del difensore Amoddio.

Lanciotto Campi-Castiglionese (arbitro: Muro di Pistoia). Contro gli aretini i campigiani di Lampredi si ripresentano con la stessa formazione della volta precedente, mancante solo di Brogi.

Nuova Foiano-Lastrigiana (arbitro: Baldasseroni di Pistoia). Senza Mosti Falconi, Sarti e Mandolini, sarà dura per la Lastrigiana uscire indenne dallo stadio dei "Pini" contro un Foiano in cerca di vittoria.

Signa 1914-Colligiana (arbitro: Biagini di Lucca). E’ un big-match interessante contro una Colligiana in salute. Nel Signa incerta la presenza di Lorenzo Tempesti, con Petronelli pronto a sostituirlo. Inoltre, fra i canarini è a disposizione il nuovo arrivato: Lorenzo Costa (1992) difensore, ex Fortis Juventus.

G. Puleri