I fischietti. Si allarga la compagine dell’Aia. Abili e arruolati 27 nuovi arbitri

La famiglia Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, di Ravenna si è allargata con l’ingresso di 27 nuovi arbitri, un grande successo in un momento certamente avaro di vocazioni per dirigere le partite di calcio. Infatti la sezione ravennate ha ospitato gli esami conclusivi del corso, avviato lo scorso ottobre e tenuto dagli associati Erik Iemmi, Lorenzo Montefiori, Simona Cavallari, Katia Spani e Francesco Temporin, con la partecipazione dell’arbitro internazionale Michael Fabbri e di Michele Conti, istruttore Fifa. La sezione bizantina è ora pronta ad accogliere i 27 nuovi associati: Alessandro Scalera, Denny Merloni, Anna Litterio, Marco Di Dio, Matteo Montesi, Emila Fazliu, Alberto Guirini, Samuele Tomasi, Nicolò Serrazanetti, Gennaro Raia, Arkaxhiu Nexhati, Esohe Success Oghagbon, Andrea Fabbri, Mario Montanari, Mattia Valenti, Giovanni Corzani, Federico Venturi, Nicolò Di Caprio, Marco Pasi, Alessandro Tarantino, Leonardo Valentini, Simone Conti, Giuseppe Grosso, Luca Ballardini, Ali Bejaoui, Ryan Santucci e Vincenzo Bellito. Tre di questi nuovi arbitri hanno scelto di usufruire della possibilità del doppio tesseramento arbitro-calciatore. Durante il loro percorso formativo, sfociato nell’esame finale, i nuovi fischietti hanno dimostrato competenza tecnica, passione e dedizione: questo è stato un motivo di grande soddisfazione per il presidente del gruppo ravennate Alessandro Beltrami che ha espresso grande fiducia nei nuovi direttori di gara, attestando il loro impegno e la volontà di intraprendere questo nuovo percorso.

u.b.