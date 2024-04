Eccellenza: ancora polemiche per l’espulsione dell’attaccante. il dg finocchi: "e’ il momento di spingere al massimo». Terranuova, caccia al secondo posto: con la Colligiana non ci sarà Ceppodomo

TERRANUOVA

Penultima di campionato da non prendere sotto gamba per il Terranuova Traiana, fresco di vittoria in casa della Rondinella. A fare visita al Matteini ci sarà domani la Colligiana, che è obbligata a vincere per sognare ancora i playoff e accorciare la forbice, sperando nelle sconfitte di Signa e Scandicci. Marco Becattini non potrà contare sull’apporto di Pietro Ceppodomo, squalificato dal giudice sportivo per una giornata dopo l’espulsione rimediata proprio domenica. "Un giocatore non può essere espulso per aver esultato dopo un gol – ha affermato il dg del Terranuova Traiana Simone Finocchi – Le immagini parlano chiaro, Ceppodomo si è limitato ad andare sotto la tribuna dello stadio ad esultare. Il guardalinee ha segnalato al direttore di gara che andava ammonito per eccesso di esultanza e non sappiamo perché è stato espulso".

Un attaccante del calibro di Ceppodomo, che ha raggiunto Sacconi a quota 7 centri stagionali, fuori gioco a due giornate dalla fine non volge a favore dei biancorossi, anche se Becattini dispone di una rosa versatile. Per riaccendere le speranze della Colligiana, in ogni caso, tutte e tre le big in corsa per il secondo posto dovrebbero rimanere a bocca asciutta. "La Colligiana verrà a giocarsi un’importante partita di fine stagione – ha aggiunto Finocchi – Noi dobbiamo continuare la nostra corsa, perché il secondo posto permetterebbe di non giocare la semifinale. Un dato non da poco, perché saltare una gara ti consente di non incorrere in infortuni o squalifiche, solo per fare due esempi. Domani sarà per noi l’ultima in casa. È quindi il momento di spingere al massimo come abbiamo fatto per tutto l’anno". In riva al Ciuffenna arbitrerà Marco Colazzo di Casarano.

Francesco Tozzi