Eccellenza. Andreotti e Mhilli regalano 3 punti. Fucecchio vicino al traguardo

fucecchio

2

sporting cecina

1

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Lotti (70’ Re), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani (68’ Tassi), Cenci, Andreotti ((9’ Pieri), Rigirozzo (56’ Zaccagnini), Mhilli (87’ Agostini). A disp. Gori, Bindi, Melani, Iaia. All. Dell’Agnello.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini (78’ Perillo), Fiorini, Ghilli (54’ Schweizer), Modica, Lorenzini, Diagne (71’ Giannini E.), Bardini, Carlotti, Rovini, El Falahi (59’ Skerma). A disp. Barbanera, Giannini M., Moroni, Cionini, Incorvaia. All. Miano.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 11’ Andreotti; 41’ El Falahi; 48’ Mhilli.

LAMPORECCHIO – A quasi due mesi dall’ultimo successo, il prestigioso 2-1 nel derby casalingo contro la Cuoiopelli, con il solito punteggio il Fucecchio ritrova il successo contro un’altra blasonata decaduta come lo Sporting Cecina. Una vittoria, casalinga sulla carta ma arrivata a I Giardinetti di Lamporecchio, che avvicina in maniera quasi definitiva i bianconeri alla salvezza. Per festeggiare l’ennesima permanenza in categoria, infatti, adesso manca soltanto un punto. Dopo la lunga sosta per il Torneo delle Regioni, dove sono stati protagonisti anche i giovani fucecchiesi Agostini, Banti e Genotial e la Pasqua, la squadra di mister Dell’Agnello parte subito forte e all’11’ è già in vantaggio: bella azione sulla destra di Mariani, palla per Andreotti, che entra in area e con un preciso diagonale fulmina Cappellini. In una prima frazione tutta di marca bianconera, però, Cenci e compagni hanno il demerito di non chiudere la partita, nonostante ben sette calci d’angolo e diverse buone occasioni. Così al 41’ la difesa del Fucecchio si fa sorprendere troppo alto da un lancio da centrocampo, che pesca El Falahi, bravo poi a battere Del Bino in diagonale. Grandi proteste dei padroni di casa, però, per un evidente spinta su Andreotti ad inizio azione. Nella ripresa, comunque, il Fucecchio ritrova subito il vantaggio con Mhilli, smarcato a tu per tu con Cappellini da un pregevole assist di Rigirozzo, dopo una sponda aerea di Andreotti. A questo punto il Cecina spinge forte alla ricerca del pari, fallendo almeno tre o quattro limpide occasioni, ma il Fucecchio resiste con le unghie e con i denti e porta a casa altri tre punti preziosissimi.