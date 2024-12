Eccellenza. Antella si rinforza con Gatto. Un attaccante di spessore

Si registra un altro importante innesto per l’Antella 99. La società si è assicurata Leonardo Davide Gatto (nella foto con Innocenti), classe 1992, attaccante di fascia; era svincolato. Arrivo di spessore per il tecnico Francini, visto che Gatto può interpretare più ruoli in avanti. Giocatore di affidabilità, buona tecnica individuale e tanta esperienza. La carriera è iniziata nelle giovanili dell’Atalanta, con diverse presenze in serie B con la Virtus Lanciano, Vicenza, Salernitana, Ascoli, Pisa, Virtus Entella, più i campionati in Serie C con le maglie di Triestina, Pro Vercelli e poi in serie D, l’ultima con la Sanremese.

"E’ un inserimento prezioso – precisa il vice presidente dell’Antella, Iacopo Innocenti – E’ un giocatore che vanta esperienza nei campionati maggiori e farà crescere il tasso tecnico del gruppo". Innocenti poi parla dei risultati ottenuti dalla squadra. "E’ stata una bella risposta con quattro vittorie su cinque gare perdendo solo 1-0 con la Castiglionese. Dobbiamo crescere ancora per uscire fuori dalla zona rossa. Domenica sul campo di Asta sarà una scontro diretto da capitalizzare con il miglior risultato".

G. Puleri