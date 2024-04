Eccellenza. Audax-Fortis, che gara. Come Signa-Ovest

A 270 minuti dal termine del campionato dopo il trionfo anzitempo del Siena, oggi per il girone A potrebbe essere la domenica della consacrazione per il Tuttocuoio. D’ora in poi, sarà un rush finale tutto incentrato sul miglior piazzamento play off e play out. Queste le gare odierne in programma alle 15.

Girone A

Lanciotto Campi-Castelfiorentino (all’andata 2-0: Benelli, aut. Maltinti) arbitro Rinaldi di Empoli. E’ uno scontro diretto che potrebbe ripetersi a breve anche nei play out. Assenti Esposito Goretti, Ascolese, Bini e Fathou; rientra Nocentini.

Girone B

Scandicci-Asta (all’andata 0-1: Doka Bj) arbitro Danesi di Pistoia. Con i rientri di Sinisgallo, Frascadore e La Rosa, lo Scandicci punta su Del Pela, Grillo e Vezzi per consolidare il 2° posto. Assenti Menini e Corsi.

Signa 1914-Firenze Ovest (3-0: Alesso, 2 Cellai) arbitro Cremone di Pisa. I gialloblù di casa che recuperano Tempestini e Capochiani, puntano a mantenere il posto nei play off. L’Ovest ormai ai play out, con il rientro di Ciofi si presenta al completo.

Audax Rufina-Fortis Juventus (1-1: Noferi, Tanini) arbitro Buchignani di Livorno. Con questa partitissimala Rufina va alla ricerca del successo per migliorare la posizione nei play out. Rientrano Valoriani e Galantini; assente Bianchi. La Fortis priva di Zoppi, Salvadori e Paterno, potrebbe schierare Calzolai, Parrini e Bettoni.

Rondinella-Terranuova Traiana (0-3: Ceppodomo 2 Massai) arbitro Mauro di Pistoia. La Rondinella a caccia di punti salvezza. Al posto di Antongiovanni (infortunato) potrebbe giocare Travaglini.

Baldaccio Bruni-Lastrigiana (1-0: Crini) arbitro Giovannini di Prato. Ad Anghiari la Lastrigiana di Gambadori priva di Borselli squalificato, e con l’attaccante Del Pela in forte dubbio. Riposa il Pontassieve.

G. Puleri