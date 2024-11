Eccellenza: botta e risposta nella ripresa. Non basta la rete di Vanzini. Sant’Agostino raggiunto nel finale

sant’agostino

1

vis novafeltria

1

: Costantino, Ceneri, Roda, Lupusor, Di Bari, Fiorini, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Vanzini, Sarti.

A disposizione: Piazzi, Franchi, Gjoni, Maietti, Rizzo, Pinca, Pellielo, Anostini. All: Ricci

VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Soumahn, Evaristi, Castellani, Renzi, Giacobbi, Piva, Baldinini, Frihat, Toromani, Pavani.

A disposizione: Burioni, Semprini, Giorgini, Alessi, Angelini, Semperlotti, Camara, Pavani, Michelucci. All: Costantini

Arbitro: Alessandro Cappello di Imola

Marcatori: 74’ s.t. Vanzini (SA), 85’ Piva (N)

Il Sant’Agostino si fa raggiungere nel finale.

Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ la formazione di mister Ricci non capitalizza il vantaggio della ripresa, finendo così in parità e conquistando un punto che muove comunque la classifica. Un secondo pareggio consecutivo in una gara che ha visto un andamento equilibrato con le due formazioni che non sono riuscite a prevalere una sull’altra.

Nel primo tempo partono subito forte i padroni di casa, che cercano di esercitare un maggiore possesso palla, seppure senza riuscire a concretizzare in fase offensiva.

La formazione ospite fatica a reagire, per poi provare in alcune occasioni su ripartenze veloci, che non hanno impensierito la porta difesa da Costantino. Si va all’intervallo in perfetta parità e a reti inviolate.

Nella ripresa il copione tattico sembra non cambiare, con la formazione di mister Ricci che aumenta la pressione offensiva, cercando di rendersi pericolosa in attacco.

La Vis Novafeltria prova anch’essa ad alzare il ritmo provando in alcune occasioni ad impensierire Costantino, senza riuscirci.

Il Sant’Agostino passa al 74’. Al termine di una bella azione offensiva, Vanzini (nella foto) finalizza in rete portando in vantaggio padroni di casa.

A questo punto la partita si accende, con la formazione romagnola che prova subito a reagire per trovare il pareggio.

Questo arriverà nella parte finale della ripresa, all’85’, quando è Piva a realizzare la rete dell’1-1. Nei minuti finali le due formazioni cercano di trovare la rete della vittoria, ma senza riuscirci.

Al triplice fischio del direttore di gara finisce in parità, una rete a testa per entrambe le squadre.

Il Sant’Agostino, quindi, non riesce a vincere, salendo così a 17 punti, bilancio che vale il settimo posto a pari merito con il Gambettola, tenendo a distanza la zona calda dei play out.

Mario Tosatti