Eccellenza. Camaiore da record. Il Viareggio ingrana

Gira la boa da imbattuto e con numeri da record il Camaiore che sta dominando quest’Eccellenza. Nessun altro era riuscito almeno nell’ultimo decennio nel girone A del massimo campionato regionale dilettantistico a produrre numeri simili. I bluamaranto, che da domenica hanno pure ritrovato in panchina il tecnico Pietro Cristiani dopo la lunga squalifica a tempo (l’allenatore di Staffoli è il principale artefice di questo capolavoro tecnico-tattico, reso possibile dal materiale umano messo a disposizione dal presidente Michele Pardini), in 15 gare di campionato hanno ottenuto 11 vittorie, con una media-punti sbalorditiva di 2,47. Hanno miglior attacco con 30 gol fatti (di cui l’esatta metà portata in dote dal capocannoniere Niccolò Chiaramonti coi suoi 15 sigilli tra cui 2 rigori realizzati... e 2 sbagliati) e miglior difesa con appena 10 reti subite (avendo collezionato 7 clean-sheet). Ma il numero che conta di più al momento è quello dei punti di vantaggio accumulati sulla seconda, che adesso sono 9 (sul Castelnuovo Garfagnana). Segnali sulla concreta possibilità che sia “l’anno buono“ per il Camaiore arrivano anche dal fatto che ieri l’altro lo spigolosissimo match interno col Ponte Buggianese l’abbia risolto da subentrato un comprimario che però sta lasciando segni pesanti sulla stagione come Daniel Kthella, che commenta così: "Per me sono stati due mesi tosti fra infortunio e squalifica... però domeniche così ti ripagano di tutto".

Chi, dopo un andamento fin troppo altalenante, ora sta iniziando davvero ad ingranare le marce giuste è il Viareggio del nuovo corso Christian Amoroso. Il gioco è sempre più convincente e pure i risultati stanno arrivando. La rivoluzione in atto sul mercato è notevole con 8/9 tagliati (gli ultimi due sono Brega e probabilmente Sorbo) e 6 nuovi arrivi cui a breve potrebbero aggiungersi una seconda punta ed un centrocampista centrale che sono gli obiettivi finali in entrata per Alberto Reccolani.

Simone Ferro