Eccellenza. Campionato e Coppa. La Castiglionese lotta su due fronti

Le vacanze sono finite per la Castiglionese che è tornata ormai da alcuni giorni a sudare in vista di un 2025 che parte con il botto. La squadra di Roberto Fani infatti sarà impegnata su due fronti a dir poco caldi nel giro di pochissimi giorni. Domenica alle 14.30 sul campo Giunti dell’Olmoponte, alle porte di Arezzo, ecco la sfida casalinga di campionato contro la Sinalunghese.

Partita da non fallire visto che il distacco della seconda è di un solo punto dalla vetta occupata dai viola. Poi mercoledì prossimo spazio alla Coppa Italia. L’appuntamento è allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. La Castiglionese alle 15 si giocherà l’accesso alla finalissima contro i padroni di casa della Sestese. Due impegni in pochi giorni entrambi da non fallire per provare a coltivare sogni di gloria.