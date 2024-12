Eccellenza. Cenaia cerca il riscatto con la Massese. Fratres in lutto per Marta Orselli

Quindicesima giornata, ultima di andata, nel girone A di Eccellenza con il big match tra Cenaia e Massese, rispettivamente quarta e quinta in classifica con 24 e 23 punti. E’ una sfida importante sia per stabilire la squadra più accreditata per inseguire la capolista Camaiore, che per la zona play off. La classifica vede, appunto, il Camaiore in vetta con 34punti, Sporting Cecina 26, Castelnuovo Garfagnana 25, Cenaia 24, Massese, Pro Livorno Sorgentie Sestese 23, Viareggio 21, Montespertoli 18, Real Forte Querceta 16, Fratres Perignano e Fucecchio 14, Certaldo e Mobilieri Ponsacco 13, Ponte Buggianese 10, Cuoiopelli 4. Il Cenaia deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro il Fratres Perignano e riprendere a correre verso l’alto dopo alcuni inciampi nelle ultime gare. La Massese (assente Mapelli per squalifica), d’altro canto, è reduce dal sei a zero di Santa Croce in Coppa e vuol proseguire la scalataal vertice. Bel match anche a Viareggio dove va in trasferta un Fratres Perignano in ripresa. In settimana ha stato rescisso il contratto con Mattia Papi e Mattia Bracci e svincolato Giacomo Forte e Tommaso Napoli.

Ieri e oggi prima di ogni gara delle squadre del Fratres viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Marta Orselli, per tanti anni barista dell’impianto sportivo Matteoli, scomparsa ieri dopo aver lottato per alcuni mesi con un male. La società rossoblu si stringe alla famiglia e in particolare al figlio Gioele che per alcuni anni ha giocato come portiere nelle squadre del settore giovanile del Fratres e da quest’anno è all’Urbino Taccola.

Trasferta a Fucecchio per i Mobilieri Ponsacco che in settimana hanno ingaggiato Burato che ha rescisso con la Cuoiopelli. Partita da non perdere per la truppa di Macelloni. La Cuoiopelli, infine, cerca punti a Certaldo. Partito Burato arriva il difensore santacrocese Alessandro Duranti dal Castelfiorentino. Assenti gli squalificati Maglio e Ferraro.