Eccellenza. Cenaia torna a correre. Fratres ok, Mobilieri no

Il Fratres Perignano vince il derby della Valdera contro i Mobilieri Ponsacco e prende un’altra bella boccata d’ossigeno. E’ dei ragazzi di Roberto Falivena la copertina di questa settimana per le quadre di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza. Il Cenaia riscatta subito la sconfitta di Santa Croce contro la Cuoiopelli e batte il Real Forte Querceta. Ora gli arancioverdi di Nicola Sena sono secondi a tre punti dal Camaiore che ha pareggiato in casa contro il Castelnuovo Garfagnana. La Cuoiopelli, infine, regala un tempo al Viareggio, va sotto di tre gol, ma nella ripresa domina, segna due reti e per poco non porta a casa un pari clamoroso (per come si era messa la partita).

A fine gara il tecnico Francesco D’Addario non nasconde l’amarezza per il risultato, ma fa i complimenti ai ragazzi. "Un po’ di amareza per la sconfitta c’è sicuramente – le parole di D’Addario a Palla al Centro – Ma c’è anche la consapevolezza di aver disputato un grande secondo tempo. La nostra è una squadra giovane e per questo motivo, o anche per questo, il primo tempo l’abbiamo regalato al Viareggio. La presenza di pubblico e dei tifosi rispetto ad altre gare ha condizionato l’avvio dei ragazzi che, ripeto, sono tutti molto giovani. Quindi il primo tempo non l’abbiamo fatto bene chiudendolo sotto di due reti. Peccato per il terzo gol subitodopo quarantasei secondi dall’inizio del secondo tempo. Altrimenti potevamo portare a casa un punto. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato nel secondo tempo e perché, nonostante la classifica (ultimo posto con 4 punti, Ndr), continuano a lavorare con grande impegno. E la società per il progetto che stiamo portando avanti con serietà e serenità". Il Cenaia batte con merito il Real Forte Querceta e riprende la marcia di inseguimento del Camaiore. Bella gara dei ragazzi di Sena, grintosi e determinati, ma anche lucidi nel saper aspettare il momento giusto per colpire. Chi fa un passo indietro sono i Mobilieri Ponsacco (undicesimi con 12 punti). La sconfitta nel derby contro il Fratres Perignano (dodicesimi con 10 punti) brucia e soprattutto risucchia in piena zona retrocessione la compagine di Macelloni.