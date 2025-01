Eccellenza. Certaldo a secco. Pari a reti bianche nella sfida salvezza

Certaldo

0

Fratres Perignano

0

CERTALDO: Gasparri, Pagliai (55’ Ciappi), Piochi, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (69’ Innocenti), Zefi, Bettoni, Mearini, Cenni (61’ Boumarouan), Cito. A disp.: Lisi, Usai, Vanni, Pieracci, Iasparrone, Lo Guzzo. All.: Corsi.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Cutroneo, Viola, Rossi. A disp.: Becherini, Taraj, Mariani, Misseri, Badalassi, Regoli, Mogavero, Manzo, Rotunno. All.: Getti.

Arbitro: Corti di Prato.

CERTALDO – Finisce a reti bianche lo scontro salvezza tra Certaldo e Perignano, ma le emozioni non sono mancate, almeno nel primo tempo. Botta e risposta tra il 19’ e il 30’ quando prima gli ospiti chiamano al grande intervento Gasparri col tiro di Viola da dentro l’area e poi i viola valdelsani rispondono con il colpo di testa a botta sicura di Lastrucci, respinto sulla linea di porta da un difensore rossoblu. Nella ripresa, invece, a parte una chance per il Certaldo con Cenni sugli sviluppi di una punizione, la gara cala di intensità salvo riaccendersi proprio allo scadere quando il Certaldo ha una tripla occasione sugli sviluppi di un corner, con il Perignano che si salva in extremis. Entrambe salgono a 18 punti in classifica ai margini della zona play-out.