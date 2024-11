Eccellenza. Certaldo, ecco la seconda vittoria. Il destro di Mearini beffa Nucci

CASTELNUOVO GARFAGNANA

0

CERTALDO

1

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Nucci, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Filippi, Casci, Cecchini, Campani, Grassi, El Hadoui. A disp.: Masini, Fruzzetti, Magera, Marzi, Belluomini, Satti, Camaiani, Tocci, Benassi. All.: Gatti.

CERTALDO: Gasparri, Pagliai, Signorini, Borboryo, Piochi, Innocenti (80’ Lastrucci), Cito, Bettoni (70’ Pieracci), Lebbaraa, Zefi, Mearini (85’ Cenni). A disp.: Lisi, Ciappi, Vanni, Casella, Napoli, Verdiani. All.: Corsi.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia (assistenti Pacini e Furiesi di Empoli).

Rete: 55’ Mearini.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Da Perignano a Castelnuovo Garfagnana. Dopo un mese e mezzo il Certaldo interrompe finalmente la striscia di sconfitte consecutive e centra il secondo successo stagionale, sempre in trasferta. Viola valdelsani che stavolta raccolgono quanto non gli era comunque riuscito nelle ultime uscite, dove a livello di prestazione i ragazzi di mister Marco Corsi non erano assolutamente mancati. E anche in Garfagnana il Certaldo inizia con buon piglio lasciando l’iniziativa agli avversari, ma rendendosi pericoloso ogni volta che è ripartito. Con il recente cambio di guida tecnica i padroni di casa tengono infatti di più la palla, ma il loro è un possesso sterile mentre i valdelsani vanno vicinissimi al vantaggio con un volitivo Cito, che dopo un bello scambio tra Lebbaraa e Mearini, colpisce la traversa solo davanti al portiere. Poco dopo ci prova anche Zefi, ma senza fortuna.

Il vantaggio del Certaldo arriva comunque in avvio di ripresa, dopo un recupero di palla nella trequarti avversaria: il solito Zefi imbuca per Mearini che incrocia bene con il destro senza dare scampo a Nucci. Il Castelnuovo prova a reagire, ma il Certaldo si difende con ordine e porta a casa un prezioso successo. Il Certaldo aggancia così a sette punti sia il Perignano che il Pontebuggianese rimanendo a questo punto a meno tre dalla salvezza diretta. I viola adesso cercheranno di non perdere il buon ritmo acquisito e continuare a raccogliere.

Si.Ci.