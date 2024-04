Eccellenza. "Civitanovese, dai tifosi la spinta per il big match»

"È un’occasione irripetibile, mi aspetto uno stadio gremito di bandiere rossoblù". Le dichiarazioni Claudio Cicchi, dg della Civitanovese, spiegano bene il sentiment dell’ambiente rossoblù in vista dello scontro diretto di domenica contro il Montefano, rispettivamente prima e seconda della classe separate da un solo punto in classifica. In città cresce l’attesa per la sfida, in programma alle 16 al Polisportivo e anche le parole, o meglio le mancate parole, del patron rossoblù Mauro Profili danno la misura del clima che si respira dalle parti del Polisportivo: contattato telefonicamente dal Carlino, il presidente dice di non voler parlare "per scaramanzia". Dunque, ci si appella persino a riti e formule magiche pur di sperare di rivedere la Civitanovese tra i fasti della Serie D, categoria da cui manca dalla stagione 2016-17. "Se vogliamo sperare ancora nella promozione, non possiamo fallire l’appuntamento. Mi aspetto molto dalla tifoseria: a Tolentino ha dimostrato tutto l’attaccamento alla squadra presentandosi in 5-600 unità. Ma questa è la partita della vita, dobbiamo essere tutti vicini ai ragazzi, che stanno conducendo un campionato eccezionale", afferma il dg Cicchi. È iniziata la prevendita, nei seguenti punti: Bar Fontana, Bar Vecchia Campagna, Bar Mariò, Pub Vicolo Marte, Bar Batò, Bar Ternana, Tabaccheria Piscitelli, Salone Stefano, Bar Bocciofila Fontespina, Sede societaria. Prezzo unico a 10 euro.

Francesco Rossetti