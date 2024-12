Eccellenza, Coppa Italia. Niente da fare per la Cuoiopelli

CUOIOPELLI

0

MASSESE

6

CUOIOPELLI: Pannocchia, Arrigucci, Bocini, Maglio, Covino, Porcellini, Tuzi (46’ Vannuzzi), Ferraro, Pinna (46’ Turini), Cavallini (70’ Campo), Rocco (60’ Tassi); a disposizione Fogli, Bindi, Hanxhari, Mancino, Mancini. Allenatore Francesco D’Addario.

MASSESE: Mariani, Mapelli (46’ Lazzini), Quilici, Brizzi, Andrei (68’ Cecilia), Favret, Bertipagani (46’ Nannipieri), Costanzo (46’ Lorenzini), Buffa (50’ Vignali), Anich, Bartolomei; a disposizione Cozzolino, Romiti, Bossini, Goh. Allenatore Massimiliano Pisciotta.

Arbitro: Niccolò Rinaldi di Empoli (assistenti Francesco Cerino di Lucca e Francesco Magnelli di Valdarno).

Marcatori: 10’ Costanzo, 28’ Anich, 30’ Buffa, 34’ Bertipagani, 54’ e 63’ Lorenzini.

Note: ammoniti Cavallini e Bartolomei.

SANTA CROCE – Sei sberle dalla Massese e la Cuoiopelli saluta la Coppa Italia di Eccellenza. Ai biancorossi di D’Addario non riesce il miracolo dei precedenti due turni quando avevano eliminato il Ponte Buggianese e poi il Fucecchio ai rigori nel derby del Cuoio. Il tecnico bianconero Pisciotta manda in campo la formazione migliore, a dimostrazione che il cammino in Coppa è fondamentale per la stagione della Massese e potrà rappresentare un importante trofeo per questa stagione. D’Addario concede spazio a molti ragazzi che di solito giocano meno. Al 10’ l’ex Costanzo apre le danze della sestina bianconera.

La Massese non si accontenta e la Cuoiopelli non riesce proprio a prendere campo. Così al 28’ arriva il raddoppio di Anich e dopo appena due minuti il tris di Buffa, che si ripete dopo la doppietta di domenica contro il Fucecchio. Al 34’ la partita è praticamente chiusa con il quattro a zero di Bertipagani. Nella ripresa due cambi nella Cuoio e tre nella Massese. Ma la musica rimane esattamente quella della prima frazione. Al 54’ e al 63’ c’è gloria per il neo entrato Lorenzini che mette a segno una bella doppietta.